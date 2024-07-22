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Будет проведена полная демобилизация: генерал-лейтенант Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Член Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев объяснил россиянам, когда начнется демобилизация.

glasnarod.ru

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На фоне продолжающейся военной операции на Украине, многие российские семьи с тревогой ожидают возвращения своих близких, призванных в армию в последнее время.

В этом контексте Андрей Гурулев, выдающийся член Комитета Госдумы по обороне, предоставил ключевую информацию о текущем положении в вопросе демобилизации.

Юридическое положение мобилизованных

Гурулев уточнил, что мобилизованные солдаты обладают теми же правами и обязанностями, что и контрактники. Это означает, что они будут продолжать службу до тех пор, пока не будет издан официальный президентский указ о демобилизации, что является единственным условием для их возвращения домой.

В настоящее время известно, что с начала 2024 года с Минобороны РФ было заключено 190 тысяч контрактов. Согласно сообщению ведомства, на военную службу ежедневно поступает по 1000 человек.

Возможные сроки демобилизации

Точные сроки демобилизации будут зависеть от множества стратегических и политических перемен. Эта неопределенность поддерживает бдительность и ожидание среди родственников мобилизованных, которые надеются на скорое объявление официальных данных о возвращении своих близких.

Эта информация помогает понять текущую ситуацию и подчеркивает значимость информирования о правах и процессах, связанных с демобилизацией.

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