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«Будет продвигать партийный проект»: Брянскую экс-участницу «Дома-2» пригласили поработать в Госдуму

«Будет продвигать партийный проект»: Брянскую экс-участницу «Дома-2» пригласили поработать в Госдуму

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Ирина Пинчук, известная своим участием в реалити-шоу «Дом-2» и уроженка Унечи Брянской области, вступила в новую фазу своей карьеры, приняв приглашение работать в Государственной Думе Российской Федерации.

Она будет заниматься продвижением партийного проекта, связанного с здравоохранением.

Пинчук, недавно ставшая мамой, активно выразила поддержку программам, направленным на улучшение здоровья новорожденных и их матерей. Одной из её ключевых инициатив станет продвижение важности витамина D для младенцев. Кроме того, Ирина планирует участвовать в разработке проектов, направленных на восстановление женщин после родов.

Пинчук подчеркнула свою мотивацию работать в комитете по здравоохранению Госдумы, заявив, что ей интересно вносить вклад в улучшение здоровья нации. Она также обещает активно поддерживать все партийные инициативы, которые будут способствовать достижению этих целей.

Этот новый поворот в карьере Ирины Пинчук подчеркивает растущую тенденцию вовлечения публичных личностей в политическую жизнь России, что отражает стремление партий привлекать к выполнению социально значимых проектов людей с широкой популярностью и общественным влиянием.

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