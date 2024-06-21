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«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Константин Дараган предсказали завершение СВО на Украине

Российские экстрасенсы выступают с прогнозами, касающимися сроками завершения СВО на Украине.

karaulovelife.ru

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В настоящее время, когда каждый день может принести неожиданные повороты и новые вызовы, российские экстрасенсы выступают с собственными версиями будущих событий, особенно в контексте продолжающегося вооруженного столкновения в Украине.

Эксперт в области астрологических прогнозов Тамара Глоба предвидит значимые изменения уже в 2024 году. По её словам, конфликт найдет своё завершение, что звучит утешительно на фоне общей нестабильности.

С другой стороны, Константин Дараган представляет более мрачный сценарий. Он утверждает, что столкновения не только продолжатся, но и усложнятся, что может привести к значительным политическим сдвигам как в РФ, так и за ее границей. Дараган предсказывает разделение Украины на 3 части, что, по его мнению, радикально изменит мировую политическую карту.

Несмотря на предоставляемую надежду и мрачные перспективы, экстрасенсорные прогнозы должны восприниматься с долей скептицизма. Их спекулятивный характер и высокая степень неопределенности требуют критического анализа и осмотрительного подхода к таким предсказаниям.

Текущий год, который, как считается в России, может быть связан с негативными событиями из-за его високосного статуса, политический ландшафт российского государства мобилизуется в ожидании значительных стратегических перемен. Планируются новые стратегии, которые должны укрепить глобальные позиции страны.

В такие моменты, когда будущее кажется особенно туманным, публика ищет ответы в самых неожиданных местах. Но важно помнить, что каждое предсказание — это лишь одна из множества возможных траекторий будущего, и только время покажет, какие из них окажутся верными.

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