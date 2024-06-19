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«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

Российские предсказали Тамара Глоба и Константин Дараган попытались предсказать дату завершения СВО на Украине.

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В период сложных времён, выдающиеся российские экстрасенсы высказывают свои мнения о том, как может развиваться геополитическая обстановка в Украине.

Тамара Глоба, чьи прогнозы зачастую оказываются верными, высказала мнение, что специальная военная операция закончится в 2024 году. Интересно, что 2024 год является високосным, и согласно народным поверьям, он может принести несчастья, хотя слова Глобы звучат весьма надежно.

В контрасте с оптимистичным видением Глобы, Константин Дараган представляет более тёмный сценарий будущего. Он предсказывает, что вооруженное столкновение изменит свои формы и будет идти еще минимум 3-4 года. Дараган также прогнозирует крупные изменения в политике России, которые затронут как внутренние, так и внешние аспекты управления страной, сообщает Newsnn.ru.

Дараган полагает, что будущее Украины включает её разделение на три части, что, по его словам, коренным образом изменит мировую геополитическую карту. На фоне этих предсказаний российский политический ландшафт активно готовится к значительным стратегическим переменам. Ожидается, что в 2024 году будут реализованы новые инициативы, цель которых — укрепление позиций России на мировой арене.

Эти взгляды и предсказания, несомненно, привлекают внимание, но следует помнить, что такая информация часто носит спекулятивный характер и может быть интерпретирована по-разному. К любым подобным прогнозам стоит относиться с осторожностью, учитывая их потенциально непредсказуемый и изменчивый характер.

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