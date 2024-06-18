В преддверии неопределённого будущего, заслуженные мистики России делятся своими взглядами на развитие геополитической ситуации в Украине.

Тамара Глоба, известная своими точными предсказаниями, предполагает завершение СВО уже в 2024 году. Год, кстати, високосный, что в народных приметах часто сулит недобрые события, но в словах Глобы сквозит надежда.

В то время как Глоба делится оптимистичными прогнозами, другой проницательный экстрасенс, Константин Дараган, предоставляет более мрачную картину будущего. Он утверждает, что конфликт примет новые формы и продолжится до 2028 года. Дараган предвидит значительные перемены в российской политике, включая ужесточение внутренних и внешних политических курсов.

Профессионал также делится своими мыслями о будущем Украины, которое, по его словам, включает разделение страны на три части. Это событие, по мнению Дарагана, навсегда изменит геополитический ландшафт мира.

На фоне этих предсказаний, российский политический аппарат готовит почву для стратегических изменений. Ожидается, что к 2024 году будут введены дополнительные меры, направленные на переформатирование внутренней и внешней политики. Эти меры, по мнению экспертов, призваны укрепить позиции страны на международной арене, сообщает NEWSNN.

Важно отметить, что информация о будущем часто остаётся предметом спекуляций и может интерпретироваться по-разному. Отношение к предсказаниям следует оценивать критически, учитывая их потенциальную неопределённость и изменчивость событий, которые они пытаются описать.