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«Будет продолжаться вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган назвали сроки завершения СВО

В эпоху непредсказуемости и глобальных изменений, общество обращается к нестандартным источникам в поисках предсказаний о будущем. Среди таких источников выделяются российские экстрасенсы, которые предсказали сроки завершения СВО на Украине.

wp-s.ru

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В эпоху непредсказуемости и глобальных изменений, общество обращается к нестандартным источникам в поисках предсказаний о будущем.

Среди таких источников выделяются российские экстрасенсы, включая Тамару Глобу и Константина Дарагана, которые предлагают различные взгляды на развитие событий в контексте украинского конфликта.

Тамара Глоба, известная своими астрологическими прогнозами, считает, что уже в 2024 году наступят значительные изменения. Она уверена, что конфликт достигнет своего завершения, что предоставляет луч надежды на мирное разрешение ситуации.

В отличие от неё, Константин Дараган представляет более пессимистичный сценарий. Он полагает, что конфликт не только не закончится, но и усугубится, что приведет к кардинальным изменениям в политических реалиях как внутри России, так и за ее пределами. По его мнению, возможно даже разделение Украины на три части, что радикально изменит политическую карту мира.

Экстрасенсорные прогнозы всегда сопровождаются высоким уровнем спекуляций и неопределенности, что требует критического осмысления и осторожного отношения к таким предсказаниям. В моменты, когда будущее кажется туманным, общественность ищет ответы в различных местах, однако важно помнить, что каждое предсказание представляет собой только один из множества возможных исходов.

В текущем году, который в России ассоциируется с возможными негативными событиями из-за его високосного статуса, российский политический ландшафт находится в состоянии ожидания значимых стратегических изменений. Предполагается, что новые стратегии укрепят международное положение страны.

На фоне этих событий, общество и эксперты размышляют о будущем, стараясь найти устойчивую почву для оптимизма и пессимизма, выражаемых экстрасенсами. То, как будут разворачиваться будущие события и какие прогнозы окажутся более точными, остается под вопросом. Но одно ясно: интерес к прогнозам экстрасенсов не угасает.

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