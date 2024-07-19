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Будет полная демобилизация: генерал-лейтенант и депутат Гурулев объяснил, когда ее ждать

Андрей Гурулев, депутат Госдумы и член комитета по обороне, предоставил ключевую информацию о статусе и правах россиян, задействованных в Специальной военной операции на Украине.

9111.ru

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Андрей Гурулев, депутат Госдумы и член комитета по обороне, предоставил ключевую информацию о статусе и правах россиян, задействованных в Специальной военной операции на Украине.

Гурулев, который ранее занимал высокий военный пост, подчеркнул, что все мобилизованные граждане имеют статус военнослужащих по контракту и будут служить до официальной демобилизации, сообщает «Парламентская газета».

Он уточнил, что возвращение домой мобилизованных возможно только после официального объявления о демобилизации, что подчеркивает строгость и четкость процедур, связанных с их службой.

История и текущий контекст мобилизации

Инициатива по частичной мобилизации была объявлена президентом Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, предусматривая мобилизацию приблизительно 300,000 человек. К ноябрю того же года, министр обороны РФ заявил о выполнении мобилизационных задач.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности, добавил, что с января по август прошлого года было заключено более 230,000 военных контрактов, что указывает на продолжающиеся усилия по усилению военного потенциала России. Также Министерство обороны РФ раскрыло данные о текущей мобилизационной кампании, сообщая, что с начала 2024 года было заключено свыше 190 тысяч военных контрактов и каждый день армия пополняется примерно на тысячу новобранцев.

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