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Будет полная демобилизация: генерал-лейтенант Гурулев объяснил, когда она настанет

В последнее время обсуждения о возможной полной...

ztoday.ru

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В последнее время обсуждения о возможной полной демобилизации в России набирают обороты. Генерал-лейтенант Алексей Гурулев, выступая на недавней пресс-конференции, предоставил значимые разъяснения относительно того, когда именно можно ожидать этот шаг.

Генерал-лейтенант Гурулев подчеркнул, что решение о полной демобилизации будет зависеть от ряда внутренних и внешних факторов, включая текущую геополитическую ситуацию и национальную безопасность страны. Он акцентировал внимание на том, что такие решения не принимаются спонтанно и требуют тщательной подготовки и анализа.

«Полная демобилизация будет возможна только тогда, когда мы полностью уверены, что это не повлияет на обороноспособность страны. Мы должны учитывать множество аспектов, включая военно-политическую обстановку в мире и наши обязательства перед союзниками», — заявил Гурулев.

Он также добавил, что прогнозировать точные сроки сложно, но важно понимать, что полная демобилизация возможна только в условиях устойчивого мира и обеспечения всех необходимых условий для безопасности страны.

Эти заявления приходят в время, когда многие семьи и военнослужащие выражают надежду на возвращение к мирной жизни. Понимание того, что такое решение будет принято не из-за временных или политических давлений, а на основе тщательного анализа и оценки всех возможных рисков, важно для общественного доверия.

В заключение Гурулев призвал граждан сохранять терпение и доверие к решениям руководства страны, поскольку каждое из них направлено на обеспечение стабильности и безопасности России.

На текущий момент, обсуждение о полной демобилизации остаётся открытым, и гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями для получения самой актуальной информации. Этот вопрос, безусловно, остается в центре внимания как для властей, так и для всего общества.

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