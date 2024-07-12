По последним данным, граждане России, отправленные в рамках частичной мобилизации на Украину, смогут вернуться домой по завершению своей службы, что станет возможным после официального указа о демобилизации. Об этом сообщил Андрей Гурулев, член Комитета Госдумы по обороне.

Гурулев подчеркнул, что мобилизованные граждане на время службы получают статус, равный статусу контрактников, и обязаны нести службу до официального объявления о демобилизации. «Основанием для возвращения домой станет соответствующий президентский указ», — отметил он в разговоре с журналистами, сообщает pnp.ru.

Президент Владимир Путин 21 сентября 2022 года издал указ о частичной мобилизации, предусматривающий призыв около 300 тысяч резервистов. Это решение было частью усилий по укреплению вооруженных сил в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

По данным Министерства обороны, вскоре после объявления мобилизации, было призвано указанное количество резервистов. Кроме того, министр обороны сообщил, что с начала года до ноября уже более 190 тысяч граждан заключили контракты на службу в армии, поддерживая среднестатистический темп набора примерно в тысячу человек в сутки.

В столице для ускорения и упрощения процесса набора на военную службу функционирует специализированный единый пункт отбора. Эта мера направлена на максимально эффективное зачисление кандидатов, желающих служить по контракту.

Такие меры, как частичная мобилизация и ускоренный набор контрактников, являются ответом на текущие военные и политические вызовы, стоящие перед страной.