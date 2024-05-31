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· 16+ · Алина Алмакаева

Будет ниже уже с 2025 года: стало известно, кому государство вернет налоги

Семьи с двумя и более детьми смогут платить подоходный налог по сниженной ставке  —  фактически 6%  —  благодаря  возможности  вернуть  часть  уже  уплаченного  НДФЛ. 

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Семьи с двумя и более детьми смогут платить подоходный налог по сниженной ставке — фактически 6% — благодаря возможности вернуть часть уже уплаченного НДФЛ.

Кто может претендовать на льготу?

Главное условие — низкий уровень дохода семьи. Среднедушевой доход не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Пример: если ориентироваться на федеральный ПМ (15 453 рубля на человека), общая зарплата родителей не должна быть выше:

92 718 рублей в месяц, если работает один родитель;

46 359 рублей на каждого из родителей, если работают оба.

Как получить выплату?

Работодатель будет, как и прежде, удерживать налог в полном объеме.

Для получения переплаты родителям необходимо самостоятельно обратиться с заявлением на возврат НДФЛ.

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