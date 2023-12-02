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· Алина Алмакаева

Будет невыносимо: Глоба предрек трем знакам зодиака встречу с человеком из прошлого

Будет невыносимо: Глоба предрек трем знакам зодиака встречу с человеком из прошлого

news.sarbc.ru

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По прогнозу авторитетного астролога, писателя и публициста Павла Глобы, три знака зодиака столкнутся с прошлым в декабре 2023 года, что может существенно повлиять на их будущее. Первым знаком является Овен, представителям которого суждено встретить человека из прошлого, который ранее доставил много боли. Этот человек возможно попытается возобновить отношения, однако астролог предупреждает, что его чувства могут быть неискренними, возможно, он просто испытывает скуку или одиночество.

Вторым знаком зодиака являются Весы. По мнению специалиста в области астрологии, представители этого воздушного знака сами притянут в свою жизнь человека из прошлого, которого не могут забыть. Астролог верит, что эта встреча не будет случайной и что восстановление отношений является возможным сценарием.

Козерог, земной знак, также столкнется с прошлым, воссоединившись с бывшим возлюбленным. Однако, специалист говорит о том, что если представители этого знака снова доверятся своему прошлому партнеру, то они могут столкнуться с еще более плохим обращением, чем в прошлый раз.

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