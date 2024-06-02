"Будет настоящий потоп": синоптики обещают с 1 июня нескончаемые дожди

Без сомнений, предстоящее лето в России обещает быть очень необычным и непредсказуемым в плане погоды. По прогнозам российских метеорологов, практически во всех основных регионах страны ожидается неустойчивая и изменчивая погода, что требует повышенного внимания к метеорологическим данным и готовности к резким погодным изменениям.

В центральной части России, включая Владимирскую, Московскую, Тульскую и Рязанскую области, прогнозируется в основном дождливая погода на протяжении всего лета с регулярными осадками, включая более интенсивные ливни, например, ожидаемые 6 июня. Температурный режим будет характеризоваться резкими изменениями от довольно жарких дней в начале сезона до более умеренных значений позже.

Аналогичная нестабильная ситуация прогнозируется и в Северо-Западном федеральном округе - в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Здесь также возможны резкие колебания температур, усиление ветра и частые обильные осадки.

Южные регионы страны, такие как Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, также не избежат погодных сюрпризов этим летом. Здесь метеорологи прогнозируют чередование засушливых и жарких периодов с внезапными изменениями погоды, включая ливни, грозы и шквалистый ветер.