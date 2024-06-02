Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

"Будет настоящий потоп": синоптики обещают с 1 июня нескончаемые дожди

Без сомнений, предстоящее лето в России обещает быть очень необычным и непредсказуемым в плане погоды. По прогнозам российских метеорологов, практически во всех основных регионах страны ожидается неустойчивая и изменчивая погода, что требует повышенного в

Подписаться в Telegram

Без сомнений, предстоящее лето в России обещает быть очень необычным и непредсказуемым в плане погоды. По прогнозам российских метеорологов, практически во всех основных регионах страны ожидается неустойчивая и изменчивая погода, что требует повышенного внимания к метеорологическим данным и готовности к резким погодным изменениям.

В центральной части России, включая Владимирскую, Московскую, Тульскую и Рязанскую области, прогнозируется в основном дождливая погода на протяжении всего лета с регулярными осадками, включая более интенсивные ливни, например, ожидаемые 6 июня. Температурный режим будет характеризоваться резкими изменениями от довольно жарких дней в начале сезона до более умеренных значений позже.

Аналогичная нестабильная ситуация прогнозируется и в Северо-Западном федеральном округе - в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Здесь также возможны резкие колебания температур, усиление ветра и частые обильные осадки.

Южные регионы страны, такие как Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, также не избежат погодных сюрпризов этим летом. Здесь метеорологи прогнозируют чередование засушливых и жарких периодов с внезапными изменениями погоды, включая ливни, грозы и шквалистый ветер.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

микросетка для вентиляции

Новости Татарстана

день назад

В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки

Новости Татарстана

день назад

«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов

Интересное в Казани

день назад

В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино
Лонгриды
2 дня назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Новости Татарстана

2 дня назад

В Казани изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75 из-за ремонта

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

2 дня назад

Сколько в Казани стоит приготовить дома окрошку

Новости Казани

2 дня назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся
Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани
Новости Казани
2 дня назад

Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани

Новости Казани

2 дня назад

Официальный гимн Игр БРИКС в Казани исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко

Новости Казани

2 дня назад

Прямой поезд между Казанью и Уфой хотят запустить уже в 2026 году

Новости Татарстана

2 дня назад

Во время курения умер житель Татарстана
Интересное в Казани
4 дня назад

Секрет идеального шашлыка: оригинальные рецепты для любителей отдыха на природе