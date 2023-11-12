Будет ли новая волна мобилизации после выборов? Что известно об инициативе

В течение 2023 года в России активно обсуждалась возможность новой волны мобилизации. Связанные с военными делами телеграм-каналы различались в своих предположениях о предполагаемых датах, но в последнее время все больше внимания уделялось окончанию президентских выборов в 2024 году. Официальные лица избегали долгосрочных прогнозов в этом вопросе и уверяли, что мобилизация в ближайшее время не планируется, рассказали на RTVI.

Слухи о возможной мобилизации весной 2024 года оживились после заявления, сделанного британской разведкой 10 октября. В нем отмечается, что Кремль намеревается снизить число непопулярных политических действий в преддверии выборов. Согласно мнению британских аналитиков, следующая волна мобилизации может наступить после окончания президентских выборов, а проведение мероприятий по мобилизации до марта 2024 года крайне маловероятным.