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Будет ли новая волна мобилизации после выборов? Что известно об инициативе

Будет ли новая волна мобилизации после выборов? Что известно об инициативе

Андрей Бресонов

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В течение 2023 года в России активно обсуждалась возможность новой волны мобилизации. Связанные с военными делами телеграм-каналы различались в своих предположениях о предполагаемых датах, но в последнее время все больше внимания уделялось окончанию президентских выборов в 2024 году. Официальные лица избегали долгосрочных прогнозов в этом вопросе и уверяли, что мобилизация в ближайшее время не планируется, рассказали на RTVI.

Слухи о возможной мобилизации весной 2024 года оживились после заявления, сделанного британской разведкой 10 октября. В нем отмечается, что Кремль намеревается снизить число непопулярных политических действий в преддверии выборов. Согласно мнению британских аналитиков, следующая волна мобилизации может наступить после окончания президентских выборов, а проведение мероприятий по мобилизации до марта 2024 года крайне маловероятным.

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