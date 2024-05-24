Будет ли демобилизация? Новый министр обороны России сделал ряд важных заявлений

Назначение нового министра обороны – всегда знаковое событие. На этой неделе Совет Федерации одобрил кандидатуру Андрея Белоусова, выдвинутую президентом Владимиром Путиным. Выступление Белоусова позволило приоткрыть завесу тайны над тем, каким будет курс военного ведомства в ближайшей перспективе.



Ключевые акценты нового министра:

Белоусов дал четко понять, что никаких резких движений в вопросах комплектования армии не планируется. Россия продолжит придерживаться смешанной системы, включающей призыв и контрактную службу. Слухи о возможной мобилизации оказались сильно преувеличены.

Особый упор новый министр намерен делать на вопросы снабжения и тылового обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции. Приоритет – перевооружение армии, насыщение ее современной техникой и средствами защиты.

Президент Путин выразил поддержку этому курсу, подчеркнув важность развития военно-промышленного комплекса и совершенствования системы гособоронзаказа.



Назначение Белоусова – сигнал к тому, что Россия делает ставку на стабильность и предсказуемость в военной сфере, не пренебрегая при этом необходимостью модернизации и укрепления оборонного потенциала.