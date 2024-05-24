Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Будет ли демобилизация? Новый министр обороны России сделал ряд важных заявлений

Назначение нового министра обороны – всегда знаковое событие.

Подписаться в Telegram

Назначение нового министра обороны – всегда знаковое событие. На этой неделе Совет Федерации одобрил кандидатуру Андрея Белоусова, выдвинутую президентом Владимиром Путиным. Выступление Белоусова позволило приоткрыть завесу тайны над тем, каким будет курс военного ведомства в ближайшей перспективе.

Ключевые акценты нового министра:

  • Белоусов дал четко понять, что никаких резких движений в вопросах комплектования армии не планируется. Россия продолжит придерживаться смешанной системы, включающей призыв и контрактную службу. Слухи о возможной мобилизации оказались сильно преувеличены.
  • Особый упор новый министр намерен делать на вопросы снабжения и тылового обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции. Приоритет – перевооружение армии, насыщение ее современной техникой и средствами защиты.

Президент Путин выразил поддержку этому курсу, подчеркнув важность развития военно-промышленного комплекса и совершенствования системы гособоронзаказа.

Назначение Белоусова – сигнал к тому, что Россия делает ставку на стабильность и предсказуемость в военной сфере, не пренебрегая при этом необходимостью модернизации и укрепления оборонного потенциала.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Новости России

32 минуты назад

Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами

как защититься от тараканов через вет канал

Лонгриды

день назад

Взятка в размере 20 млн рублей: какой срок грозит экс-министру образования РТ

Новости Казани

3 дня назад

Тур по городам от ВкусВилла: вкусное путешествие по восьми городам

мастер мейкапа в Краснодаре

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Казани

день назад

В Казани в Советском районе будет новый ЖК

Новости Татарстана

23 часа назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Лонгриды

18 часов назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Казани

17 часов назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры
Новости Казани
час назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Новости Татарстана

час назад

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?

Полезное

час назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Татарстана

3 часа назад

Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ

Новости Татарстана

5 часов назад

Уроженка Казани Малика Разакова стала заслуженной артисткой РФ 10 мая
В Челнах женщина укусила полицейского во время ареста мужа
Новости Татарстана
37 минут назад

В Челнах женщина укусила полицейского во время ареста мужа

Новости Казани

5 часов назад

Раненого лосенка в Казани ловили около 5 часов

Новости Татарстана

6 часов назад

В районе Елабуги 23 мая сбит БПЛА, ограничения на полеты сняты

Новости Казани

17 часов назад

В Казани идет проверка после смертельного наезда трамвая на рабочего
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки