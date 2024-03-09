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Будет ли 13-я пенсия в 2024 году: стало известно подписан ли соответствующий указ

Будет ли 13-я пенсия в 2024 году: стало известно подписан ли соответствующий указ

РИА Новости

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В связи с отсутствием выплаты 13-й пенсии в России на сегодняшний день, не стоит ожидать ее получения. Возможно, если она будет введена в будущем, то будет связана с неким праздником.

Уникальные инициативы о выплате 13-й пенсии имеют общую черту - стремление приурочить ее к определенному событию. Это может быть Новый год (аналогично 13-й зарплате для сотрудников) или день рождения.

По словам Анастасии Хрусталевой, законопроект о введении тринадцатой пенсии был подан на рассмотрение еще в декабре 2022 года. Несмотря на поддержку большинства депутатов (не было голосов против), он был отклонен из-за недостаточного числа депутатов для голосования.


Такая инициатива возникает не впервые. Депутаты разных партий предлагали выплату предновогодней пенсии, а также рассматривался вариант связать ее с днем рождения пенсионера. Презентуется очевидная мотивация для этого законопроекта - пенсионерам не хватает средств на радости жизни с текущим уровнем выплат, поэтому дополнительные деньги помогут поддержать эти слои населения. Однако, все предыдущие инициативы так и остались нереализованными. Законопроект был отправлен на доработку, а затем отклонен.

В теории есть шансы на принятие такого закона, учитывая поддержку депутатов на голосовании. Однако практическое осуществление таких предложений, конечно же, зависит от текущей экономической ситуации и бюджетных возможностей.

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