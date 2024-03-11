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Будет ли 13-я пенсия в 2024 году: стало известно, как поступили с предложением депутатов Госдумы РФ

Будет ли 13-я пенсия в 2024 году: стало известно, как поступили с предложением депутатов Госдумы РФ

9111.ru

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С каждым годом российские пенсионеры с нетерпением ждут возможной дополнительной выплаты, известной как «13-я пенсия». Но стоит ли надеяться на нее в 2024 году?

13-я пенсия — это дополнительная выплата, которая, как предполагается, должна быть связанна с определенным событием, таким как день рождения или Новый год.

На данный момент нет никаких официальных указаний о том, что дополнительная пенсия будет введена в текущем году. Депутаты Госдумы рассматривали различные законопроекты, но они либо были отклонены, либо ожидают доработки.

Осенью 2023 года был внесен законопроект о 13-й пенсии, который предполагал выплаты к дню рождения гражданина России, получающего пенсию по старости. Но этот законопроект не был принят.

В 2021 году также обсуждалась идея выплаты 13-й пенсии перед Новым годом, но и это предложение был отклонено.

В предыдущих законопроектах о 13-й пенсии упоминались все категории пенсионеров, включая работающих и неработающих россиян, получающих страховые и «военные» пенсии.

Если дополнительная пенсионная выплата будет введена, то ее размер, скорее всего, будет равен сумме обычной ежемесячной пенсии.

На данный момент известно, что ожидать поступления 13-й пенсии в 2024 году не стоит. В прошлом такие выплаты не осуществлялись, и нет никаких гарантий, что это изменится в ближайшее время.

Депутаты Госдумы продолжают обсуждать предложение и рассматривают различные варианты его реализации. В частности, обсуждаются возможные источники финансирования и размер дополнительной выплаты. Однако на данный момент конкретных решений по этому вопросу еще не принято, сообщает finance.mail.ru.

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