Будет ли 13-я пенсия в 2024 году: стало известно как поступили с предложением депутатов

13-я пенсия - долгожданная мера поддержки пенсионерам, связанная с определенным событием, например, днем рождения или новым годом. Однако, на протяжении новейшей истории России не было ни одного случая фактической выплаты 13-й пенсии. Несмотря на это, депутаты изредка представляют законопроекты о необходимости этой меры поддержки, но пока они остаются только предложениями. По нашим данным на 2024 год, выплаты 13-й пенсии в обозримом будущем не планируются.

Тем не менее, в последние новости время от времени появляются сообщения о возможных выплатах 13-й пенсии. Отдельно стоит выделить идею о выплате 13-й пенсии в день рождения пенсионера. В сентябре 2023 года вице-спикер госдумы от ЛДПР Владимир Чернышов внес законопроект о данной мере поддержки. В соответствии с этим проектом, выплаты должны быть приурочены к дню рождения получателя пенсии. В законопроекте утверждалось, что это позволит пенсионерам отметить праздник достойно, купить себе подарок или устроить небольшой отдых.

Однако, этот законопроект был отклонен в сентябре 2023 года из-за несоответствия требованиям Конституции Российской Федерации и регламента Государственной думы. Инициатору было предложено отредактировать и выполнить необходимые изменения.

В декабре 2021 года партия "Справедливая Россия - За правду" и депутаты Государственной думы от ЛДПР также предлагали выплату 13-й пенсии, но в преддверии Нового года. Однако эти инициативы также были отклонены после первого чтения в Государственной думе.

На данный момент не существует официального указа о выплате 13-й пенсии. К сожалению, в 2024 году пенсионеры не получат дополнительных выплат.