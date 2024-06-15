В текущем глобальном контексте, когда напряженность на Восточно-Европейском фронте не утихает, разнообразные мнения и предсказания продолжают захватывать внимание общественности.

На этом фоне эксперты из мира эзотерики также вносят свой вклад, предлагая свои видения возможных сценариев развития и исхода конфликта между Россией и Украиной.

Тамара Глоба, известная в астрологических кругах личность, предсказывает, что текущий конфликт может найти свое завершение уже в следующем году. Несмотря на присущие високосному 2024 году проблемы, Глоба уверена в положительном исходе событий. Она видит признаки урегулирования ситуации, что может означать значительные перемены в регионе.

В то же время, другой профессионал в области астрологии, Константин Дараган, представляет более пессимистичный взгляд. Он считает, что военные действия могут затянуться аж до 2028 года. Дараган также прогнозирует усиление политических мер Россией, как на внутренней, так и на международной аренах в ближайшем будущем. Он предупреждает о возможности территориального разделения Украины на три части, что может кардинально изменить карту Восточной Европы, сообщает информационный портал newsnn.ru.

Эти контрастные мнения отражают не только разнообразие представлений внутри астрологического сообщества, но и подчеркивают глубокую неопределенность, которая окутывает будущее этого региона. Предсказания такого рода, хоть и основаны на нетрадиционных для научного мира методах, привлекают внимание и вызывают живые обсуждения, дополняя многогранную картину текущих событий.