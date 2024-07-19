«Будет еще одна пенсия»: российских пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

В России запущена новая пенсионная программа, которая направлена на то, чтобы поддержать тех, кто не хочет «сидеть на диване» и продолжает работать, даже выйдя на пенсию.

Кому положена доплата? Дополнительные выплаты к пенсии получат:

бывшие сотрудники силовых структур;

военнослужащие;

гражданские работники с стажем более 15 лет и пенсионным коэффициентом 28,2 балла.

Заявление на получение дополнительной пенсии можно подать в Социальный фонд Российской Федерации.

Не только финансовая помощь. Доплата к пенсии может быть небольшой, но она имеет важное значение:

Это финансовая поддержка пенсионеров, которые продолжают работать.

Это знак признания их вклада в развитие страны.

Как реагируют россияне?

Программа вызвала большой интерес среди пенсионеров, которые не хотят прощаться с любимой работой и готовы продолжать вклад в общее дело.

Новые возможности для «серебряного» поколения. Дополнительные пенсионные выплаты — это не только финансовая поддержка, но и возможность продолжать активную жизнь:

продолжать работать и приносить пользу обществу;

чувствовать себя нужным и значимым;

повысить качество жизни, имея дополнительный источник дохода.

Это важный шаг к созданию более справедливой и комфортной среды для пожилых людей в России.