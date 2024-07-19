«Будет еще одна пенсия»: российских пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз
9111.ru
В России запущена новая пенсионная программа, которая направлена на то, чтобы поддержать тех, кто не хочет «сидеть на диване» и продолжает работать, даже выйдя на пенсию.
Кому положена доплата? Дополнительные выплаты к пенсии получат:
- бывшие сотрудники силовых структур;
- военнослужащие;
- гражданские работники с стажем более 15 лет и пенсионным коэффициентом 28,2 балла.
Заявление на получение дополнительной пенсии можно подать в Социальный фонд Российской Федерации.
Не только финансовая помощь. Доплата к пенсии может быть небольшой, но она имеет важное значение:
- Это финансовая поддержка пенсионеров, которые продолжают работать.
- Это знак признания их вклада в развитие страны.
Как реагируют россияне?
Программа вызвала большой интерес среди пенсионеров, которые не хотят прощаться с любимой работой и готовы продолжать вклад в общее дело.
Новые возможности для «серебряного» поколения. Дополнительные пенсионные выплаты — это не только финансовая поддержка, но и возможность продолжать активную жизнь:
- продолжать работать и приносить пользу обществу;
- чувствовать себя нужным и значимым;
- повысить качество жизни, имея дополнительный источник дохода.
Это важный шаг к созданию более справедливой и комфортной среды для пожилых людей в России.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань