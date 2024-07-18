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«Будет еще одна пенсия»: пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

В России началась реализация новаторской пенсионной программы, цель которой — оказание поддержки пожилым гражданам, не оставившим трудовую деятельность.

stroitel76.ru

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В России началась реализация новаторской пенсионной программы, цель которой — оказание поддержки пожилым гражданам, не оставившим трудовую деятельность.

Эта инициатива призвана укрепить социальное и экономическое положение старшего поколения, подчеркивая их значимость для общества.

Какие категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные выплаты?

Программа предоставляет дополнительные пенсионные выплаты определенным группам пенсионеров, продолжающих свою профессиональную деятельность. К таким категориям относятся бывшие работники силовых структур, военнослужащие, а также граждане, которые провели в гражданских организациях более 15 лет и достигли необходимого уровня индивидуального пенсионного коэффициента — 28,2 балла. Заявления на получение дополнительной пенсии принимаются Социальным фондом Российской Федерации.

Значение инициативы для пенсионеров

Несмотря на то что размер дополнительной пенсии может быть ниже основной, она выполняет важную функцию в обеспечении финансовой стабильности активных пенсионеров. Это финансовое поощрение также выступает в качестве моральной поддержки, акцентируя вклад и ценность старшего поколения в развитие общества.

Общественный отклик и будущие перспективы

Инициатива уже вызвала значительный интерес среди пенсионеров по всей России, предоставляя им новые возможности для продолжения профессиональной активности. Программа становится важным элементом в поддержке социальной активности и национального признания заслуг пожилых.

Влияние на жизнь пенсионеров

Предложение о дополнительной пенсии создает новые возможности для пенсионеров участвовать в профессиональной и общественной жизни. Такие инициативы не только помогают улучшить финансовое положение пенсионеров, но и способствуют более высокому качеству жизни, стимулируя их активность и социальную значимость на протяжении поздних лет.

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