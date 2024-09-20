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«Будет еще один этап»: что значит указ Владимира Путина об увеличении численности армии

Недавний указ президента Путина об увеличении ч...

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Недавний указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооружённых сил до 2,389 миллиона человек вызвал большой общественный резонанс. С момента начала специальной военной операции на Украине это уже третье по счёту расширение армии, и, как считают эксперты, оно вряд ли станет последним.

В беседе с RTVI глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что это «далеко не предел» и в будущем могут последовать дополнительные этапы увеличения численности армии.

Почему Россия увеличивает численность армии?

Согласно указу, из общего числа военнослужащих 1,5 млн — это военные, а оставшаяся часть — гражданские служащие. Расширение численности вооружённых сил связано с необходимостью реагировать на современные вызовы и угрозы. По словам Михайлова, Россия сталкивается с нестабильной обстановкой в мире, поэтому наращивание армии — это «нормальный процесс». Эксперт также предположил, что через некоторое время будет ещё один этап увеличения численности личного состава.

Среди факторов, которые повлияли на текущее решение о расширении армии, Михайлов выделил усиление угроз на фоне военной операции и расширение НАТО. Это, по его мнению, требует усиления боеготовности России и подготовки к потенциальным новым вызовам.

Три этапа увеличения численности армии с 2022 года

Нынешнее увеличение численности армии на 180 тыс. человек — это продолжение плана, начатого в августе 2022 года. Тогда Путин подписал указ, который увеличил армию на 137 тыс. человек. Следующий этап расширения произошёл в декабре 2023 года, когда численность ВС увеличилась ещё на 170 тыс. Согласно данным Министерства обороны, эти решения обусловлены ростом военных рисков для России.

Интересно, что при этом в Минобороны неоднократно подчёркивали: расширение армии не означает мобилизации. Этот шаг направлен на усиление вооружённых сил за счёт новых призывников, контрактников и добровольцев.

Как будет организовано увеличение личного состава?

По мнению Михайлова, увеличение численности армии будет происходить за счёт расширения призывов. В весенний призыв 2024 года на службу было отправлено около 150 тыс. призывников, и, вероятно, в дальнейшем эта цифра увеличится. Россия нуждается в большем количестве срочников, чтобы молодые люди проходили военную подготовку и получали воинские специальности.

«Нам нужны и контрактники в больших количествах, — отметил Михайлов, — потому что глобальная обстановка остаётся напряжённой, и никто не может точно предсказать, какие конфликты могут возникнуть на наших границах в ближайшее время».

Мобилизация: есть ли повод для беспокойства?

Вопреки опасениям части общественности, Михайлов не ожидает новой волны мобилизации в связи с указом Путина. По его словам, текущая обстановка на линии боевых действий и заявления военного руководства не указывают на необходимость таких мер. Наоборот, приток контрактников и добровольцев на военную службу продолжает увеличиваться. Это, в свою очередь, помогает обеспечивать армию без необходимости проведения мобилизации.

Кроме того, государство активно улучшает условия для военнослужащих, предоставляя льготы, налоговые послабления и поддержку в различных сферах, включая материальное обеспечение и кредитные каникулы.

Что дальше?

По мнению Михайлова, увеличение численности вооружённых сил — это только часть масштабных изменений, которые касаются всех силовых структур страны. Эксперт считает, что необходимо расширять пограничную службу ФСБ, укреплять ряды Росгвардии и усиливать подразделения МЧС, которые выполняют важные задачи в зонах боевых действий и на освобождённых территориях.

Это мнение отражает общую тенденцию к укреплению обороноспособности России, что важно на фоне глобальных изменений и нестабильной геополитической обстановки. По мнению аналитиков, текущее расширение армии — это только начало долгосрочного процесса.

Указ президента Путина об увеличении численности армии до 2,389 млн человек — это стратегический шаг, направленный на защиту страны от возможных угроз. Эксперты уверены, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее укрепление российских вооружённых сил и других силовых структур. Важно понимать, что наращивание численности армии — это не временная мера, а часть долгосрочной политики России в ответ на глобальные вызовы.

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