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«Будет еще один этап»: что значит указ Путина об увеличении численности армии

В текущей политике России наблюдается значитель...

bloomberg.com

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В текущей политике России наблюдается значительное увеличение численности вооруженных сил, согласно недавнему указу президента Владимира Путина.

Общая численность военнослужащих достигла 2 миллионов 389 тысяч человек. Эксперты указывают, что это увеличение не последнее, и в будущем ожидаются дополнительные этапы расширения.

Причины для увеличения численности вооруженных сил

Александр Михайлов, глава Бюро военно-политического анализа, отмечает, что увеличение численности вооруженных сил отражает стремление страны обеспечить свою безопасность в условиях возрастающих глобальных угроз. По его словам, текущее число военнослужащих в 1,5 миллиона является ответом на потребности страны в защите ее границ и интересов.

Как происходит расширение?

Расширение вооруженных сил происходит через увеличение призыва и набора на контрактную службу. Это третье увеличение численности с начала конфликта на Украине, начавшегося в 2022 году. Власти отмечают, что новая мобилизация в связи с этими изменениями не планируется, так как увеличение числа военнослужащих компенсируется за счет контрактников и добровольцев.

Влияние на внутреннюю и международную политику

Увеличение численности армии связано не только с внешними угрозами, но и с необходимостью укрепления внутренней безопасности. Михайлов подчеркивает, что Россия стремится усилить не только вооруженные силы, но и другие службы, такие как пограничная служба и Росгвардия, для улучшения контроля на границах и повышения общей безопасности граждан.

Прогнозы и перспективы

С учетом текущих тенденций и возможного усиления международной напряженности, эксперты прогнозируют продолжение политики увеличения численности российских вооруженных сил. Эти меры рассматриваются как необходимость в ответ на сложившиеся геополитические и внутренние вызовы.

Подводя итог, можно сказать, что решение о расширении военного контингента отражает стремление России к укреплению своей оборонной мощи в ответ на изменения в мировой политической арене и углубление внутренних вызовов в области безопасности.

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