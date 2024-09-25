Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Будет еще один этап»: что значит указ президента Владимира Путина об увеличении численности армии

Недавний указ Владимира Путина об увеличении чи...

en.kremlin.ru

Подписаться в Telegram

Недавний указ Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил России вызвал широкие обсуждения и спекуляции о будущих шагах в области обороны.

Эксперты считают, что это лишь первый шаг в направлении укрепления российской армии и подготовки к возможным вызовам, сообщает RTVI.

Необходимость укрепления обороноспособности:

По мнению экспертов, текущее расширение численности армии — это не предел, и в будущем можно ожидать новых шагов по укреплению силовых структур. Такие меры необходимы для эффективного реагирования на любые угрозы и обеспечения стабильности в стране и на ее границах.

Стратегическое решение Владимира Путина:

Указ Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил — это стратегическое решение, направленное на укрепление обороноспособности России в условиях глобальной нестабильности. Несмотря на заверения о том, что мобилизация не планируется, эксперты считают, что численность армии будет расти и дальше.

Приоритет на укрепление силовых структур:

Необходимость подготовки к возможным вызовам и укрепление силовых структур становятся приоритетом для государства. Как именно будут развиваться события, покажет время, но очевидно одно: Россия готовится к любым сценариям и продолжает активно укреплять свои оборонные позиции.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

До конца года в Казани можно будет ездить в мет...
Важное в РТ
19 часов назад

До конца года в Казани можно будет ездить в метро за 23 рубля

Лонгриды

день назад

Казанский грибник раскрыл секреты полных ведер

Интересное в Казани

день назад

Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если нет времени готовить дома

санитарная служба против тараканов

Новости Татарстана

день назад

В РТ будет потепление

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

репетиторы по английскому для взрослых в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Стали известны детали смерти 13-летнего мальчика

Новости Казани

день назад

В Казани начался суд над шеф-поваром, отравившим рабочих «Нэфис Косметикс»

Новости Татарстана

день назад

Руководителя фирмы в Татарстане подозревают в махинациях на 60 млн

Новости Казани

день назад

В Казани с 30 сентября резко изменятся тарифы на платную парковку

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане нашли мумифицированные трупы двух пенсионерок
Лонгриды
4 дня назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Жители дома по адресу Гарифьянова 42 буквально ...

Новости Татарстана

13 часов назад

Пенсионер из РТ поймал щуку весом 12 кг

Интересное в Казани

день назад

Как открыть для себя «Новый свет»?

Новости Казани

14 часов назад

Президент Индонезии не сможет приехать на саммит БРИКС

Новости Казани

16 часов назад

В Вахитовском районе Казани отключат воду на два дня
Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из о...
Новости Казани
2 дня назад

Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из общежития из-за БРИКС

Новости Казани

17 часов назад

В РТ недополучили урожая на 3 млрд рублей из-за непогоды

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане из-за ДТП двое погибли и четверо пострадали

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане плату за детсад повысят с 1 января 2025 года
Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительном...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительному сезону? Топ-7 лучших приборов для души и тела
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
3 дня назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике