«Будет еще один этап»: что значит указ президента Путина об увеличении численности армии
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Президент Владимир Путин недавно утвердил новые меры, которые предусматривают значительное увеличение численности Вооруженных сил России.
По последнему указу, общая численность военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил будет увеличена до 2,389 миллиона человек. Это третье подобное увеличение с начала конфликта на Украине, сообщает rtvi.com.
Мотивация за расширением
Александр Михайлов, глава Бюро военно-политического анализа, в интервью отметил, что текущие мировые обстоятельства требуют укрепления национальной обороны. По его словам, «нестабильное время требует адекватных мер», что подразумевает последовательное наращивание оборонной мощи.
Подход к наращиванию численности
Михайлов указывает, что наращивание численности будет осуществляться не только за счет увеличения количества призывников в рамках весенних и осенних призывов, но и за счет привлечения контрактников. В рамках этой стратегии, особое внимание будет уделено обучению и специализации молодых военнослужащих, что повысит общий уровень квалификации армии.
Вопросы мобилизации
Несмотря на расширение, Михайлов не ожидает новых волн мобилизации, подчеркивая, что текущие условия и уровень добровольного набора позволяют обеспечить необходимую численность без дополнительных мер. Тем не менее, он не исключает, что в будущем могут потребоваться дополнительные ресурсы в зависимости от международной обстановки.
Расширение других силовых структур
По мнению Михайлова, необходимо также укреплять другие силовые структуры, включая пограничные войска и Росгвардию. Это обеспечит более комплексный подход к национальной безопасности, учитывая возможное ухудшение геополитической ситуации.
Решение об увеличении численности российской армии является частью более широкой стратегии обеспечения национальной безопасности в ответ на возрастающие международные напряженности. Эти меры отражают не только текущие потребности, но и предвосхищают возможные будущие вызовы, готовя страну к защите своих интересов на международной арене.
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