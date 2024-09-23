«Будет еще один этап»: что значит указ президента Путина об увеличении численности армии

Президент Владимир Путин недавно утвердил новые меры, которые предусматривают значительное увеличение численности Вооруженных сил России.

По последнему указу, общая численность военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил будет увеличена до 2,389 миллиона человек. Это третье подобное увеличение с начала конфликта на Украине, сообщает rtvi.com.

Мотивация за расширением

Александр Михайлов, глава Бюро военно-политического анализа, в интервью отметил, что текущие мировые обстоятельства требуют укрепления национальной обороны. По его словам, «нестабильное время требует адекватных мер», что подразумевает последовательное наращивание оборонной мощи.

Подход к наращиванию численности

Михайлов указывает, что наращивание численности будет осуществляться не только за счет увеличения количества призывников в рамках весенних и осенних призывов, но и за счет привлечения контрактников. В рамках этой стратегии, особое внимание будет уделено обучению и специализации молодых военнослужащих, что повысит общий уровень квалификации армии.

Вопросы мобилизации

Несмотря на расширение, Михайлов не ожидает новых волн мобилизации, подчеркивая, что текущие условия и уровень добровольного набора позволяют обеспечить необходимую численность без дополнительных мер. Тем не менее, он не исключает, что в будущем могут потребоваться дополнительные ресурсы в зависимости от международной обстановки.

Расширение других силовых структур

По мнению Михайлова, необходимо также укреплять другие силовые структуры, включая пограничные войска и Росгвардию. Это обеспечит более комплексный подход к национальной безопасности, учитывая возможное ухудшение геополитической ситуации.

Решение об увеличении численности российской армии является частью более широкой стратегии обеспечения национальной безопасности в ответ на возрастающие международные напряженности. Эти меры отражают не только текущие потребности, но и предвосхищают возможные будущие вызовы, готовя страну к защите своих интересов на международной арене.

