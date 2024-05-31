«Будет до 2028 года»: Глоба и Дараган предвещают завершение СВО

Тамара Глоба уверяет, СВО закончится в 2024 году. Она отмечает, что несмотря на високосность 2024 года, ее слова звучат утешительно. Другой предсказатель Константин Дараган выносит другое предположение о времени завершения сво.



Он указывает, что сво продлится до 2028 года, и в России произойдут основные изменения. По его мнению, внутренняя и внешняя политика претерпят изменения в сторону ужесточения. Его прогноз также предполагает разделение Украины на три части, что повлияет на геополитическую обстановку. Согласно прогнозам, Россия примет дополнительные меры к 2024 году, и возможно произойдет деление территории Украины на три части.