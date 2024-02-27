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· Артем Акчурин

Бросьте зажженную спичку в унитаз перед появлением гостей: вот для чего это нужно

Бросьте зажженную спичку в унитаз перед появлением гостей: вот для чего это нужно

pikabu.ru

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Наш туалет является важным атрибутом нашего дома, который отражает чистоту и заботу его владельцев.

Однако, что делать, если важные гости уже стоят на пороге, а воздух в туалете оставляет желать лучшего? Бывает, что у нас нет освежителя воздуха под рукой, и мы беспокоимся о его химическом составе. Однако, есть простой, быстрый и безопасный способ избавиться от неприятных запахов – обычные спички.

Оказывается, зажженная спичка может мгновенно нейтрализовать запахи в унитазе. Горящая сера выполняет настоящее волшебство, очищая воздух и придавая ему свежесть. Просто бросьте зажженную спичку в унитаз, позвольте ей немного поработать, а затем удалите ее с помощью перчаток. Результат вас приятно удивит – неприятный запах будет устранен, а ваш туалет наполнится свежестью и чистотой.

Такой необычный способ точно покорит вас своей простотой и эффективностью. Об этом сообщает издание "Хибины".

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