Бросьте зажженную спичку в унитаз перед появлением гостей: вот для чего это нужно

Наш туалет является важным атрибутом нашего дома, который отражает чистоту и заботу его владельцев.

Однако, что делать, если важные гости уже стоят на пороге, а воздух в туалете оставляет желать лучшего? Бывает, что у нас нет освежителя воздуха под рукой, и мы беспокоимся о его химическом составе. Однако, есть простой, быстрый и безопасный способ избавиться от неприятных запахов – обычные спички.



