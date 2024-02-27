Новости России
· Артем Акчурин

Бросьте зажженную спичку в унитаз до прихода гостей: вау-эффект будет очевиден

Бросьте зажженную спичку в унитаз до прихода гостей: вау-эффект будет очевиден

pro-remont.mediasalt.ru

Подписаться в Telegram

Неприятный запах исчезнет моментально.

Наш санузел является своеобразной визитной карточкой нашего дома, которая отображает чистоплотность и заботу хозяев. Однако, что делать, если важные гости уже на пороге, а воздух в туалете оставляет желать лучшего? Освежитель может не всегда быть под рукой, и его химический состав вызывает опасения. Тем не менее, существует простой, быстрый и безопасный способ избавиться от неприятных запахов – обычные спички.

Оказывается, зажженная спичка способна мгновенно нейтрализовать запахи в унитазе. Горящая сера выполняет настоящую магию, очищая воздух и придавая ему свежесть. Просто бросьте зажженную спичку в унитаз, дайте ей поработать немного и затем удалите ее с помощью перчаток. Результат вас приятно удивит – неприятный запах будет устранен, а ваш санузел наполнится свежестью и чистотой.

Такой необычный способ освежения воздуха в туалете точно покорит вас своей простотой и эффективностью, информирует издание «Хибины».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист скончался в ДТП с грузовиком в Казани

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

организация и проведение барьерной акарицидной обработки

Новости Казани

день назад

В Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

фигурное катание питер в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске группа мужчин пыталась открыть подъездную дверь «Нивой»

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Казани

день назад

МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут похолодание до -24 и потепление до 3 градусов тепла
Лонгриды
4 дня назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

8 часов назад

На набережной Казанки летом откроют детский парк

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

Новости Татарстана

9 часов назад

В результате пожара в Буинском районе скончались два человека

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстан придут морозы до -22 градусов
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
6 дней назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

11 часов назад

В Нижнекамске в 10 раз сократилось количество жалоб на качество воздуха

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Татарстана

12 часов назад

На благоустройство дворов в Татарстане потратили 10 млрд рублей
Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии
Интересное в Казани
6 дней назад

Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии