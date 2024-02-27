Бросьте зажженную спичку в унитаз до прихода гостей: вау-эффект будет очевиден
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Неприятный запах исчезнет моментально.
Наш санузел является своеобразной визитной карточкой нашего дома, которая отображает чистоплотность и заботу хозяев. Однако, что делать, если важные гости уже на пороге, а воздух в туалете оставляет желать лучшего? Освежитель может не всегда быть под рукой, и его химический состав вызывает опасения. Тем не менее, существует простой, быстрый и безопасный способ избавиться от неприятных запахов – обычные спички.
Такой необычный способ освежения воздуха в туалете точно покорит вас своей простотой и эффективностью, информирует издание «Хибины».