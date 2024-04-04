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Бросайте трубку немедленно! Совет для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»

Бросайте трубку немедленно! Совет для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»

мниап.рф

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Финансовые мошенники разработали новый механизм мошенничества, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Данная информация была опубликована на официальном веб-сайте Сбербанка.

Согласно этой схеме, мошенники создают поддельный аккаунт в мессенджере, подражая профилю Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. После этого они начинают видеозвонок, выдавая себя за сотрудников банка, и спрашивают у потенциальной жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, то мошенники утверждают, что в ближайшее время свяжется с ними специалист для помощи с обновлением приложения.

Затем они звонят с другого аккаунта, заявляя, что проводят видео-идентификацию клиента с использованием биометрии. Путем убеждения клиента они просят включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для активации системы диагностики счета. В результате через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений банка.

Для обеспечения защиты от этой новой схемы мошенничества, связанной с трансляцией экрана в мессенджерах, рекомендуется следующее:

  • Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, поскольку сотрудники банков обычно не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры и социальные сети.
  • Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомыми лицами, чтобы предотвратить доступ мошенников к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию.
  • Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений и загружайте обновления только из официальных источников, таких как App Store, Google Play, воздерживаясь от перехода по ссылкам, полученным в сообщениях.

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