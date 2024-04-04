Бросайте трубку немедленно! Совет для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»
мниап.рф
Финансовые мошенники разработали новый механизм мошенничества, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Данная информация была опубликована на официальном веб-сайте Сбербанка.
Согласно этой схеме, мошенники создают поддельный аккаунт в мессенджере, подражая профилю Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. После этого они начинают видеозвонок, выдавая себя за сотрудников банка, и спрашивают у потенциальной жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, то мошенники утверждают, что в ближайшее время свяжется с ними специалист для помощи с обновлением приложения.
Затем они звонят с другого аккаунта, заявляя, что проводят видео-идентификацию клиента с использованием биометрии. Путем убеждения клиента они просят включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для активации системы диагностики счета. В результате через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений банка.
Для обеспечения защиты от этой новой схемы мошенничества, связанной с трансляцией экрана в мессенджерах, рекомендуется следующее:
- Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, поскольку сотрудники банков обычно не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры и социальные сети.
- Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомыми лицами, чтобы предотвратить доступ мошенников к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию.
- Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений и загружайте обновления только из официальных источников, таких как App Store, Google Play, воздерживаясь от перехода по ссылкам, полученным в сообщениях.
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