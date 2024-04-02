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· Артем Акчурин

Бросайте трубку немедленно! Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

Бросайте трубку немедленно! Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

мниап.рф

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Финансовые мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции передачи экрана во время видеозвонков через мессенджеры.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте Сбербанка. По этой схеме аферисты создают поддельные аккаунты в мессенджерах, подражая профилю Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они начинают видеозвонок, выдавая себя за сотрудников банка, и спрашивают у жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники сообщают, что вскоре свяжется специалист для помощи с обновлением приложения.

Затем они звонят с другого аккаунта, утверждая, что совершают видео-идентификацию по биометрии. Путем убеждения клиента они просят включить режим демонстрации экрана, объясняя, что это необходимо для активации системы диагностики счета. На самом деле, через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений от банка.

Для защиты от этой новой схемы мошенничества, связанной с трансляцией экрана в мессенджерах, советуют следующее:

1. Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, поскольку сотрудники банков не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры и социальные сети.
2. Не включайте функцию демонстрации экрана в разговоре с незнакомцами, чтобы не дать мошенникам доступ к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию.
3. Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений: лучше загружать обновления напрямую из официальных источников, таких как App Store, Google Play, чем по ссылкам, полученным в сообщениях.

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