Бросайте трубку немедленно! Совет для клиентов «Сбербанк Онлайн»
eaomedia.ru
Финансовые мошенники разработали новый способ обмана, включающий использование трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Служба безопасности Сбербанка опубликовала информацию об этом на своем официальном веб-сайте.
Преступники создают поддельные аккаунты в мессенджерах, выдавая их за профили Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они начинают видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у потенциальной жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что специалист банка свяжется для помощи в обновлении приложения.
Затем они звонят с другого аккаунта, сообщая, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Убедив клиента, они просят включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это нужно для активации системы диагностики счета. В действительности, через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений от банка.
Для защиты от этого нового видоизменения мошенничества с использованием трансляции экрана в мессенджерах, рекомендуется:
1. Не отвечать на звонки или сообщения от неизвестных аккаунтов, поскольку сотрудники банков не связываются с клиентами через мессенджеры.
2. Не включать функцию демонстрации экрана при контакте с незнакомцами, чтобы не разглашать личные данные, включая номера карт, балансы счетов и другую конфиденциальную информацию.
3. Быть бдительным при обновлении мобильных приложений, загружая обновления только из официальных источников, таких как App Store, Google Play, и избегать перехода по ссылкам из сообщений.
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