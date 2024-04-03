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Бросайте трубку немедленно! Совет для клиентов «Сбербанк Онлайн»

Бросайте трубку немедленно! Совет для клиентов «Сбербанк Онлайн»

eaomedia.ru

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Финансовые мошенники разработали новый способ обмана, включающий использование трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Служба безопасности Сбербанка опубликовала информацию об этом на своем официальном веб-сайте.

Преступники создают поддельные аккаунты в мессенджерах, выдавая их за профили Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка. Затем они начинают видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у потенциальной жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что специалист банка свяжется для помощи в обновлении приложения.

Затем они звонят с другого аккаунта, сообщая, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Убедив клиента, они просят включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это нужно для активации системы диагностики счета. В действительности, через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений от банка.

Для защиты от этого нового видоизменения мошенничества с использованием трансляции экрана в мессенджерах, рекомендуется:

1. Не отвечать на звонки или сообщения от неизвестных аккаунтов, поскольку сотрудники банков не связываются с клиентами через мессенджеры.
2. Не включать функцию демонстрации экрана при контакте с незнакомцами, чтобы не разглашать личные данные, включая номера карт, балансы счетов и другую конфиденциальную информацию.
3. Быть бдительным при обновлении мобильных приложений, загружая обновления только из официальных источников, таких как App Store, Google Play, и избегать перехода по ссылкам из сообщений.

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