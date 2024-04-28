Бросайте «сидячую» работу: невролог назвал причины раннего старения

В борьбе с неизбежным процессом старения, невролог Бретт Осборн делится ценными советами в интервью для Fox News, обсуждая, как повседневные привычки и образ жизни влияют на наше здоровье и долголетие.

Основные враги молодости

Курение: По словам доктора Осборна, курение — это один из самых разрушительных привычек для организма. Токсины из сигарет не только поражают легкие и зубы, но и проникают в клетки по всему телу, ускоряя старение путем уничтожения коллагена и увеличения окислительного стресса. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижает общую продолжительность жизни.

Ультрафиолет: Прямое воздействие солнечных лучей может привести к серьезному повреждению ДНК кожи, что ускоряет процесс старения и повышает риск развития кожного рака. Защита кожи с помощью солнцезащитных кремов является не только мерой предосторожности, но и инвестицией в сохранение молодости и здоровья кожи.

Питание: Неправильное питание, богатое сахарами и канцерогенами, способствует развитию воспалений и хронических заболеваний. Доктор Осборн рекомендует обогатить рацион свежими овощами и фруктами, содержащими антиоксиданты, такие как витамин С, а также добавить жирные кислоты омега-3 для поддержания здоровья на клеточном уровне.

Активный образ жизни: Отсутствие физической активности наносит вред не только фигуре, но и общему состоянию организма. Регулярные упражнения активизируют гены, связанные с долголетием, и поддерживают функции мозга, сердца и других важных органов.

Советы от эксперта

Для тех, кто стремится сохранить молодость и здоровье, доктор Осборн советует регулярно заниматься физической активностью, внимательно относиться к составу своего рациона и избегать вредных привычек, таких как курение. Внедрение этих простых, но эффективных принципов в повседневную жизнь может существенно замедлить процесс старения и улучшить качество жизни.