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· Артем Акчурин

Брикетная гадость: Росконтроль отметил бренды сливочного масла, которые лучше не брать даже бесплатно

Брикетная гадость: Росконтроль отметил бренды сливочного масла, которые лучше не брать даже бесплатно

gazeta.ru

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По информации от экспертов, было обнаружено, что марки сливочного масла низкого качества попали в список фальсификатов в России. Эти сведения были опубликованы ресурсом Primpress.

В рамках недавнего исследования рынка были проведены анализы различных брендов сливочного масла. Этот продукт пользуется популярностью у жителей России, особенно в середине марта из-за празднования Масленицы и приготовления блинов. Росконтроль приобрел 31 марку масла, сосредоточившись на доступных вариантах, чтобы выяснить, насколько дешевое масло чаще всего является фальшивкой или низкого качества.

Результаты исследования оказались очень неутешительными. Только 13% протестированных образцов сливочного масла соответствовали требованиям безопасности и признавались натуральными. Среди рекомендуемых к покупке и потреблению марок оказались такие бренды, как "Радость вкуса", "Вкуснотеево", "Экомилк" и "Белорусское".

Множество других брендов попали в черный список из-за различных нарушений. Основной критикой стало содержание продукции, так как в сливочном масле были обнаружены запрещенные жиры, например, пальмовое масло или говяжий жир. Производители стремятся экономить на сырье, что приводит к выпуску низкокачественных товаров.

Таким образом, масло под названием "Традиционное" из Курска и аналогичный продукт из Мытищ были исключены из списка рекомендаций из-за указанных нарушений. Независимо от акционных цен и значительных скидок, покупка такого продукта не рекомендуется.

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