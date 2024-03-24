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· Артем Акчурин

Брикетная гадость: Росконтроль назвал сливочное масло, которое лучше не брать даже бесплатно

Брикетная гадость: Росконтроль назвал сливочное масло, которое лучше не брать даже бесплатно

gazeta.ru

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Эксперты вынесли предупреждение для жителей России о низкокачественных марках сливочного масла. По данным PRIMPRESS, эти продукты были признаны фальсификатами из-за использования нежелательных жиров.

В рамках недавнего исследования рынка были проведены анализы различных брендов сливочного масла, который является популярным среди россиян, особенно в период середины марта, когда спрос на него высок из-за празднования Масленицы. Росконтроль приобрел 31 марку масла, фокусируясь на более доступных вариантах для проверки, учитывая мнение о том, что дешевое масло чаще всего имеет низкое качество или является подделкой.

Результаты исследования оказались недобрыми. Только 13% протестированных образцов были признаны безопасными и натуральными. Среди рекомендованных для приобретения марок оказались "Радость вкуса", "Вкуснотеево", "Экомилк" и "Белорусское".

Множество других брендов попали в черный список из-за различных нарушений. Основным критерием стал состав продукции: в сливочном масле были обнаружены не молочные жиры, такие как пальмовое масло или говяжий жир. Производители часто экономят на качественных ингредиентах, что приводит к выпуску товаров низкого качества.

Таким образом, сливочные масла "Традиционное" из Курска и "Традиционное" из Мытищи были исключены из списка рекомендаций из-за обнаруженных нарушений. Несмотря на ценовые акции и существенные скидки, приобретение данных продуктов не рекомендуется.

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