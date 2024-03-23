Новости России
· Алина Алмакаева

Брикетная гадость: Росконтроль назвал бренды сливочного масла, которое лучше не брать даже бесплатно

Брикетная гадость: Росконтроль назвал бренды сливочного масла, которое лучше не брать даже бесплатно

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Эксперты информируют жителей России о ситуации с некачественными марками сливочного масла. Из-за использования нежелательных жиров эти товары оказались в списке фальсификатов, информирует ресурс Primpress.

В рамках свежего рыночного исследования были подвергнуты анализу различные бренды сливочного масла - продукт, пользующийся популярностью среди жителей России, особенно в середине марта, когда спрос на него резко увеличивается в связи с празднованием Масленицы и приготовлением блинов. Росконтроль приобрел 31 марку масла, сосредоточившись на доступных вариантах, чтобы проверить общее мнение о том, что дешевое масло чаще всего является фальшивкой или низкого качества.

Результаты исследования оказались далеко не обнадеживающими. Только 13% протестированных образцов сладкого масла соответствовали требованиям безопасности и признавались натуральными. Среди рекомендуемых для покупки и потребления марок оказались "Радость вкуса", "Вкуснотеево", "Экомилк" и "Белорусское".

Множество других брендов попали в черный список из-за различных нарушений. Основной критикой стало содержание продукции, так как в сливочном масле были обнаружены не молочные жиры, такие как пальмовое масло или говяжий жир. Производители стремятся экономить на сырье, что приводит к выпуску низкокачественных товаров.

Таким образом, масло "Традиционное" из Курска и аналогичное по названию из Мытищ были исключены из списка рекомендаций из-за вышеупомянутых нарушений. Независимо от акционных цен и значительных скидок, покупка такого продукта не рекомендуется.

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