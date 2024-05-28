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«Брежневские» котлеты тают во рту: по этому простому рецепту повара готовили постоянно

Говорят,  путь к сердцу  Генерального секретаря  ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева лежал  через  простую,  но  очень  вкусную  еду.

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Говорят, путь к сердцу Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева лежал через простую, но очень вкусную еду. И даже когда врачи прописали генсеку диету, он не захотел отказываться от любимых блюд. Так, по легенде, родились "брежневские" котлеты - нежные, сочные, с аппетитной корочкой, но при этом диетические.

Секрет "генеральского" вкуса

Личные повара Брежнева, не жалея времени и сил, разработали уникальный рецепт, основанный на нескольких секретах:

Сочетание курицы и свинины: куриное филе придает котлетам нежность, а свинина - сочность.

Многократное измельчение: фарш пропускают через мясорубку несколько раз, чтобы он получился особенно однородным и нежным.

Добавление сливок: сливки делают котлеты сочными и придают им сливочный вкус.

Ароматные травы: свежая зелень петрушки и укропа обогащает вкус котлет и делает их более аппетитными.

Запекание в духовке: этот способ приготовления позволяет сохранить сок внутри котлет и сделать их особенно нежными.

Благодаря такому сочетанию ингредиентов и хитростей приготовления, "брежневские" котлеты получаются невероятно вкусными и аппетитными. Подают их традиционно с картофельным пюре, но они также хорошо сочетаются с тушеными овощами, свежими томатами, грибным соусом или сметаной.

Воссоздать легенду советской кухни может каждый. Рецепт "брежневских" котлет прост, а результат превосходит все ожидания!

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