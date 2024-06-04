«Брежневские» котлеты, тающие во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

«Брежневские» котлеты известны своей изысканной текстурой и нежным вкусом. Считается, что именно такие котлеты часто готовили для Леонида Брежнева. Приготовим вкусные и сочные котлеты по этому легендарному рецепту.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша (желательно, выбирать мясо с небольшим количеством жира для сочности)

1 большой лук, мелко нарезанный

2 кусочка белого хлеба без корки

100 мл молока

1 большое яйцо

2 столовые ложки сливочного масла

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Мука для панировки

Растительное масло для жарки

Инструкция по приготовлению:

Подготовка фарша:

В миске замочите хлеб в молоке на 5 минут. Отожмите, чтобы удалить излишки жидкости.

Смешайте в миске говяжий фарш, мягкий хлеб, мелко нарезанный лук и яйцо. Добавьте специи по вкусу.

Формирование котлет:

Влажными руками формируйте из фарша котлеты овальной формы. Каждую котлету слегка обваляйте в муке, удаляя лишнюю.

Жарка котлет:

На большой сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел. Как только масло начнет слегка шипеть, аккуратно выложите котлеты.

Обжаривайте котлеты на среднем огне, чтобы на каждой стороне появилась золотая корочка, примерно по 4 минуты.

Доведение до готовности:

Для достижения идеальной нежности и вкуса, после обжаривания можно довести котлеты до готовности в духовке. Для этого разогрейте духовку до 180C и запекайте котлеты около 10-15 минут.

Подача:

Подавайте котлеты горячими с вашим любимым гарниром, например, пюре из картофеля и свежими овощными салатами.

Эти котлеты — не только отличный способ угостить семью вкусным и сытным ужином, но и возможность прикоснуться к кулинарной истории советской эпохи. Приятного аппетита!