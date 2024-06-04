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«Брежневские» котлеты, тающие во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

«Брежневские» котлеты известны своей изысканной текстурой и нежным вкусом. Считается, что именно такие котлеты часто готовили для Леонида Брежнева. Приготовим вкусные и сочные котлеты по этому легендарному рецепту.

4deneg.ru

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«Брежневские» котлеты известны своей изысканной текстурой и нежным вкусом. Считается, что именно такие котлеты часто готовили для Леонида Брежнева. Приготовим вкусные и сочные котлеты по этому легендарному рецепту.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша (желательно, выбирать мясо с небольшим количеством жира для сочности)
  • 1 большой лук, мелко нарезанный
  • 2 кусочка белого хлеба без корки
  • 100 мл молока
  • 1 большое яйцо
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  • Мука для панировки
  • Растительное масло для жарки

Инструкция по приготовлению:

  • Подготовка фарша:

В миске замочите хлеб в молоке на 5 минут. Отожмите, чтобы удалить излишки жидкости.

Смешайте в миске говяжий фарш, мягкий хлеб, мелко нарезанный лук и яйцо. Добавьте специи по вкусу.

  • Формирование котлет:

Влажными руками формируйте из фарша котлеты овальной формы. Каждую котлету слегка обваляйте в муке, удаляя лишнюю.

  • Жарка котлет:

На большой сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел. Как только масло начнет слегка шипеть, аккуратно выложите котлеты.

Обжаривайте котлеты на среднем огне, чтобы на каждой стороне появилась золотая корочка, примерно по 4 минуты.

  • Доведение до готовности:

Для достижения идеальной нежности и вкуса, после обжаривания можно довести котлеты до готовности в духовке. Для этого разогрейте духовку до 180C и запекайте котлеты около 10-15 минут.

Подача:

Подавайте котлеты горячими с вашим любимым гарниром, например, пюре из картофеля и свежими овощными салатами.

Эти котлеты — не только отличный способ угостить семью вкусным и сытным ужином, но и возможность прикоснуться к кулинарной истории советской эпохи. Приятного аппетита!

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