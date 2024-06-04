«Брежневские» котлеты, тающие во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт
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«Брежневские» котлеты известны своей изысканной текстурой и нежным вкусом. Считается, что именно такие котлеты часто готовили для Леонида Брежнева. Приготовим вкусные и сочные котлеты по этому легендарному рецепту.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша (желательно, выбирать мясо с небольшим количеством жира для сочности)
- 1 большой лук, мелко нарезанный
- 2 кусочка белого хлеба без корки
- 100 мл молока
- 1 большое яйцо
- 2 столовые ложки сливочного масла
- Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
- Мука для панировки
- Растительное масло для жарки
Инструкция по приготовлению:
- Подготовка фарша:
В миске замочите хлеб в молоке на 5 минут. Отожмите, чтобы удалить излишки жидкости.
Смешайте в миске говяжий фарш, мягкий хлеб, мелко нарезанный лук и яйцо. Добавьте специи по вкусу.
- Формирование котлет:
Влажными руками формируйте из фарша котлеты овальной формы. Каждую котлету слегка обваляйте в муке, удаляя лишнюю.
- Жарка котлет:
На большой сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел. Как только масло начнет слегка шипеть, аккуратно выложите котлеты.
Обжаривайте котлеты на среднем огне, чтобы на каждой стороне появилась золотая корочка, примерно по 4 минуты.
- Доведение до готовности:
Для достижения идеальной нежности и вкуса, после обжаривания можно довести котлеты до готовности в духовке. Для этого разогрейте духовку до 180C и запекайте котлеты около 10-15 минут.
Подача:
Подавайте котлеты горячими с вашим любимым гарниром, например, пюре из картофеля и свежими овощными салатами.
Эти котлеты — не только отличный способ угостить семью вкусным и сытным ужином, но и возможность прикоснуться к кулинарной истории советской эпохи. Приятного аппетита!
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