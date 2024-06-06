«Брежневские» котлеты, тающие во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Просто рецепт
zdorovogotovim.ru
Котлеты, которые регулярно подавались на стол Леониду Брежневу, секретарю ЦК КПСС, считаются эталоном советской кулинарии. Это блюдо изысканно, просто и при этом невероятно вкусное. «Брежневские» котлеты отличаются особой нежностью и мягкостью, благодаря чему и получили широкую известность. Вот простой рецепт, как приготовить их дома.
Ингредиенты:
- Говядина — 500 г
- Свинина — 500 г
- Лук репчатый — 2 средние головки
- Чеснок — 2 зубчика
- Молоко — 100 мл
- Белый хлеб (без корки) — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Мука или панировочные сухари для обваливания
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Подготовка фарша:
Пропустите говядину и свинину через мясорубку. Лучше использовать мясо с небольшим количеством жира, чтобы котлеты получили экстрасочность.
Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте и добавьте к мясу.
Хлеб замочите в молоке на 5-10 минут, затем хорошо отожмите и тоже добавьте в мясную массу.
Вбейте в фарш яйцо, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.
- Формирование котлет:
Сформируйте из фарша котлеты. Руки при этом можно смачивать в воде, чтобы фарш не прилипал.
Обваляйте каждую котлету в муке или панировочных сухарях.
- Жарка:
Разогрейте сковороду с растительным маслом.
Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, затем уменьшите огонь и томите под крышкой 7-10 минут до готовности.
Эти котлеты можно подавать с любым гарниром — от картофельного пюре до свежих овощных салатов. Нежный вкус и неповторимая текстура «Брежневских» котлет обязательно принесут удовольствие всей семье. Важно отметить, что секрет идеальных котлет кроется в пропорциях мяса, а также в том, как тщательно вы перемешаете фарш, что позволит достичь идеальной консистенции. Попробуйте этот рецепт, чтобы ощутить вкус истории на собственном столе.
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