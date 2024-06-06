«Брежневские» котлеты, тающие во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Просто рецепт

Котлеты, которые регулярно подавались на стол Леониду Брежневу, секретарю ЦК КПСС, считаются эталоном советской кулинарии. Это блюдо изысканно, просто и при этом невероятно вкусное. «Брежневские» котлеты отличаются особой нежностью и мягкостью, благодаря чему и получили широкую известность. Вот простой рецепт, как приготовить их дома.

Ингредиенты:

Говядина — 500 г

Свинина — 500 г

Лук репчатый — 2 средние головки

Чеснок — 2 зубчика

Молоко — 100 мл

Белый хлеб (без корки) — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Мука или панировочные сухари для обваливания

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Подготовка фарша:

Пропустите говядину и свинину через мясорубку. Лучше использовать мясо с небольшим количеством жира, чтобы котлеты получили экстрасочность.

Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте и добавьте к мясу.

Хлеб замочите в молоке на 5-10 минут, затем хорошо отожмите и тоже добавьте в мясную массу.

Вбейте в фарш яйцо, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

Формирование котлет:

Сформируйте из фарша котлеты. Руки при этом можно смачивать в воде, чтобы фарш не прилипал.

Обваляйте каждую котлету в муке или панировочных сухарях.

Жарка:

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, затем уменьшите огонь и томите под крышкой 7-10 минут до готовности.

Эти котлеты можно подавать с любым гарниром — от картофельного пюре до свежих овощных салатов. Нежный вкус и неповторимая текстура «Брежневских» котлет обязательно принесут удовольствие всей семье. Важно отметить, что секрет идеальных котлет кроется в пропорциях мяса, а также в том, как тщательно вы перемешаете фарш, что позволит достичь идеальной консистенции. Попробуйте этот рецепт, чтобы ощутить вкус истории на собственном столе.