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«Брежневские» котлеты, тающие во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Просто рецепт

Котлеты, которые регулярно подавались на стол Леониду Брежневу, секретарю ЦК КПСС, считаются эталоном советской кулинарии. Это блюдо изысканно, просто и при этом невероятно вкусное.

zdorovogotovim.ru

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Котлеты, которые регулярно подавались на стол Леониду Брежневу, секретарю ЦК КПСС, считаются эталоном советской кулинарии. Это блюдо изысканно, просто и при этом невероятно вкусное. «Брежневские» котлеты отличаются особой нежностью и мягкостью, благодаря чему и получили широкую известность. Вот простой рецепт, как приготовить их дома.

Ингредиенты:

  • Говядина — 500 г
  • Свинина — 500 г
  • Лук репчатый — 2 средние головки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Молоко — 100 мл
  • Белый хлеб (без корки) — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Мука или панировочные сухари для обваливания
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  • Подготовка фарша:

Пропустите говядину и свинину через мясорубку. Лучше использовать мясо с небольшим количеством жира, чтобы котлеты получили экстрасочность.

Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте и добавьте к мясу.

Хлеб замочите в молоке на 5-10 минут, затем хорошо отожмите и тоже добавьте в мясную массу.

Вбейте в фарш яйцо, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

  • Формирование котлет:

Сформируйте из фарша котлеты. Руки при этом можно смачивать в воде, чтобы фарш не прилипал.

Обваляйте каждую котлету в муке или панировочных сухарях.

  • Жарка:

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, затем уменьшите огонь и томите под крышкой 7-10 минут до готовности.

Эти котлеты можно подавать с любым гарниром — от картофельного пюре до свежих овощных салатов. Нежный вкус и неповторимая текстура «Брежневских» котлет обязательно принесут удовольствие всей семье. Важно отметить, что секрет идеальных котлет кроется в пропорциях мяса, а также в том, как тщательно вы перемешаете фарш, что позволит достичь идеальной консистенции. Попробуйте этот рецепт, чтобы ощутить вкус истории на собственном столе.

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