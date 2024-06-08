«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: великие повара готовили это блюдо генсеку постоянно

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А уж чтобы угодить самому Леониду Ильичу Брежневу, кулинарам приходилось проявлять немалую изобретательность! Одним из любимых блюд генсека были котлеты, да не простые, а приготовленные по особому рецепту. Говорят, от этих котлет, сочных и нежных, Брежнев никогда не отказывался.



Хотите узнать секрет «брежневских» котлет и удивить своих домашних кулинарным шедевром? Делимся простым, но проверенным рецептом.



Ингредиенты:



Фарш (свинина + говядина) - 500 г

Батон белый - 200 г

Молоко - 150 мл

Лук репчатый - 2 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Масло сливочное - 50 г

Соль, перец - по вкусу

Панировочные сухари - 100 г

Растительное масло для жарки



Приготовление:



1. Батон замочите в молоке до размягчения.

2. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.

3. В фарш добавьте размоченный батон, лук, чеснок, яйцо, соль и перец. Тщательно вымесите фарш до однородности.

4. Сформируйте из фарша котлеты овальной формы, обваляйте их в панировочных сухарях.

5. Обжарьте котлеты на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

6. Выложите котлеты в форму для запекания, на каждую котлету положите небольшой кусочек сливочного масла.

7. Запекайте котлеты в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.



Секреты «брежневских» котлет:



Используйте для фарша смесь свинины и говядины – так котлеты получатся сочнее.

Не жалейте лука – он придаст котлетам сочность и аромат.

Добавление в фарш размоченного в молоке батона – секретный ингредиент, благодаря которому котлеты будут таять во рту.

Сливочное масло, добавленное при запекании, придаст котлетам неповторимый аромат и нежность.



Подавайте «брежневские» изыски горячими с любимым гарниром. Приятного аппетита!