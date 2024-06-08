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«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: великие повара готовили это блюдо генсеку постоянно

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.  А уж  чтобы угодить самому Леониду Ильичу Брежневу, кулинарам приходилось проявлять немалую изобретательность!  Одним из любимых блюд генсека были котлеты, да не простые, а приготовленные по особому

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Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А уж чтобы угодить самому Леониду Ильичу Брежневу, кулинарам приходилось проявлять немалую изобретательность! Одним из любимых блюд генсека были котлеты, да не простые, а приготовленные по особому рецепту. Говорят, от этих котлет, сочных и нежных, Брежнев никогда не отказывался.

Хотите узнать секрет «брежневских» котлет и удивить своих домашних кулинарным шедевром? Делимся простым, но проверенным рецептом.

Ингредиенты:

Фарш (свинина + говядина) - 500 г
Батон белый - 200 г
Молоко - 150 мл
Лук репчатый - 2 шт.
Яйцо куриное - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Масло сливочное - 50 г
Соль, перец - по вкусу
Панировочные сухари - 100 г
Растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Батон замочите в молоке до размягчения.
2. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.
3. В фарш добавьте размоченный батон, лук, чеснок, яйцо, соль и перец. Тщательно вымесите фарш до однородности.
4. Сформируйте из фарша котлеты овальной формы, обваляйте их в панировочных сухарях.
5. Обжарьте котлеты на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
6. Выложите котлеты в форму для запекания, на каждую котлету положите небольшой кусочек сливочного масла.
7. Запекайте котлеты в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Секреты «брежневских» котлет:

Используйте для фарша смесь свинины и говядины – так котлеты получатся сочнее.
Не жалейте лука – он придаст котлетам сочность и аромат.
Добавление в фарш размоченного в молоке батона – секретный ингредиент, благодаря которому котлеты будут таять во рту.
Сливочное масло, добавленное при запекании, придаст котлетам неповторимый аромат и нежность.

Подавайте «брежневские» изыски горячими с любимым гарниром. Приятного аппетита!

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