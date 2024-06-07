«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: повара готовили по этому рецепту генсеку постоянно
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Советские времена оставили нам не только историческое наследие, но и уникальные кулинарные рецепты, которые ценятся за свою простоту и вкус. Одним из таких блюд являются «Брежневские» котлеты, которые, как говорят, готовили для Леонида Брежнева. Эти котлеты отличаются особой нежностью и вкусом, который тает во рту.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша (лучше выбрать фарш из мяса с небольшим количеством жира)
- 500 г свиного фарша
- 1 большая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 куска белого хлеба
- 100 мл молока
- 1 куриное яйцо
- Соль, перец по вкусу
- Мука для панировки
- Растительное масло для жарки
- 100 мл сливок (для соуса)
- 1 ч.л. горчицы (для соуса)
Приготовление:
- Подготовка хлеба: Замочите белый хлеб в молоке до полного впитывания. Это поможет сделать котлеты особенно нежными.
- Приготовление фарша: В глубокой миске смешайте фарш из свинины и говядины. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте их к мясу. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте его к фаршу. Выжмите хлеб из молока и также добавьте в миску. Тщательно перемешайте фарш, приправьте солью и перцем по вкусу.
- Формирование котлет: Сформируйте из фарша котлеты, каждую обваляйте в муке. Это не только поможет сформировать красивую корочку, но и сохранит сочность внутри котлет.
- Жарка котлет: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, затем убавьте огонь и томите под крышкой еще 5-7 минут.
- Приготовление соуса: В маленькой кастрюле смешайте сливки и горчицу, доведите до кипения, убавьте огонь и варите на медленном огне 2-3 минуты. Соус должен немного загустеть.
- Подача: Подавайте котлеты горячими, полив их горчичным соусом. Отлично сочетаются с любым гарниром – от картофельного пюре до свежих овощей.
«Брежневские» котлеты – это не просто блюдо, а настоящее погружение в вкусы прошлого. Этот рецепт доказывает, что истинное кулинарное искусство стоит вне времени. Попробуйте воссоздать этот рецепт дома, чтобы оценить классический вкус советской эпохи.
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