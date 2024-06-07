«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: повара готовили по этому рецепту генсеку постоянно

Советские времена оставили нам не только историческое наследие, но и уникальные кулинарные рецепты, которые ценятся за свою простоту и вкус. Одним из таких блюд являются «Брежневские» котлеты, которые, как говорят, готовили для Леонида Брежнева. Эти котлеты отличаются особой нежностью и вкусом, который тает во рту.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша (лучше выбрать фарш из мяса с небольшим количеством жира)

500 г свиного фарша

1 большая луковица

2 зубчика чеснока

2 куска белого хлеба

100 мл молока

1 куриное яйцо

Соль, перец по вкусу

Мука для панировки

Растительное масло для жарки

100 мл сливок (для соуса)

1 ч.л. горчицы (для соуса)

Приготовление:

Подготовка хлеба: Замочите белый хлеб в молоке до полного впитывания. Это поможет сделать котлеты особенно нежными. Приготовление фарша: В глубокой миске смешайте фарш из свинины и говядины. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте их к мясу. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте его к фаршу. Выжмите хлеб из молока и также добавьте в миску. Тщательно перемешайте фарш, приправьте солью и перцем по вкусу. Формирование котлет: Сформируйте из фарша котлеты, каждую обваляйте в муке. Это не только поможет сформировать красивую корочку, но и сохранит сочность внутри котлет. Жарка котлет: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, затем убавьте огонь и томите под крышкой еще 5-7 минут. Приготовление соуса: В маленькой кастрюле смешайте сливки и горчицу, доведите до кипения, убавьте огонь и варите на медленном огне 2-3 минуты. Соус должен немного загустеть. Подача: Подавайте котлеты горячими, полив их горчичным соусом. Отлично сочетаются с любым гарниром – от картофельного пюре до свежих овощей.

«Брежневские» котлеты – это не просто блюдо, а настоящее погружение в вкусы прошлого. Этот рецепт доказывает, что истинное кулинарное искусство стоит вне времени. Попробуйте воссоздать этот рецепт дома, чтобы оценить классический вкус советской эпохи.