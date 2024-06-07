Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: повара готовили по этому рецепту генсеку постоянно

Советские времена оставили нам не только историческое наследие, но и уникальные кулинарные рецепты, которые ценятся за свою простоту и вкус. Одним из таких блюд являются «Брежневские» котлеты, которые, как говорят, готовили для Леонида Брежнева.

news.myseldon.com

Подписаться в Telegram

Советские времена оставили нам не только историческое наследие, но и уникальные кулинарные рецепты, которые ценятся за свою простоту и вкус. Одним из таких блюд являются «Брежневские» котлеты, которые, как говорят, готовили для Леонида Брежнева. Эти котлеты отличаются особой нежностью и вкусом, который тает во рту.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша (лучше выбрать фарш из мяса с небольшим количеством жира)
  • 500 г свиного фарша
  • 1 большая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 куска белого хлеба
  • 100 мл молока
  • 1 куриное яйцо
  • Соль, перец по вкусу
  • Мука для панировки
  • Растительное масло для жарки
  • 100 мл сливок (для соуса)
  • 1 ч.л. горчицы (для соуса)

Приготовление:

  1. Подготовка хлеба: Замочите белый хлеб в молоке до полного впитывания. Это поможет сделать котлеты особенно нежными.
  2. Приготовление фарша: В глубокой миске смешайте фарш из свинины и говядины. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте их к мясу. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте его к фаршу. Выжмите хлеб из молока и также добавьте в миску. Тщательно перемешайте фарш, приправьте солью и перцем по вкусу.
  3. Формирование котлет: Сформируйте из фарша котлеты, каждую обваляйте в муке. Это не только поможет сформировать красивую корочку, но и сохранит сочность внутри котлет.
  4. Жарка котлет: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, затем убавьте огонь и томите под крышкой еще 5-7 минут.
  5. Приготовление соуса: В маленькой кастрюле смешайте сливки и горчицу, доведите до кипения, убавьте огонь и варите на медленном огне 2-3 минуты. Соус должен немного загустеть.
  6. Подача: Подавайте котлеты горячими, полив их горчичным соусом. Отлично сочетаются с любым гарниром – от картофельного пюре до свежих овощей.

«Брежневские» котлеты – это не просто блюдо, а настоящее погружение в вкусы прошлого. Этот рецепт доказывает, что истинное кулинарное искусство стоит вне времени. Попробуйте воссоздать этот рецепт дома, чтобы оценить классический вкус советской эпохи.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Интересное в Казани

день назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

травить тараканов в торговом центре

Новости Татарстана

день назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Интересное в Казани

2 дня назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

репетитор по физике 9 класс подготовка в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан

Новости Казани

день назад

В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу

Новости Казани

день назад

В аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок

Новости Казани

день назад

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани

Новости Татарстана

21 час назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд
Новости Казани
5 часов назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

55 минут назад

В Казани проспект Ямашева затопило из-за засора канализации

Интересное в Казани

8 часов назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцам на 3 недели запретили ходить в лес

Новости Казани

2 часа назад

Кабмин Татарстана ограничил продажу алкоголя на время Игр БРИКС в Казани

На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
3 часа назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Автоновости Казани и Мира

2 часа назад

Игры БРИКС 2024: спортивный триумф глобального масштаба

Новости Казани

2 часа назад

Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Новости Татарстана

3 часа назад

На главной пешеходной улице Казани торговали ядовитыми мухоморами
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке