«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: повара готовили их генсеку постоянно. Простой рецепт

Во времена Леонида Брежнева, когда трапезы советских лидеров окутаны были ореолом тайны и роскоши, шеф-повара Кремля творили настоящие кулинарные шедевры. Среди них особое место занимает блюдо, известное как «Брежневские котлеты».

Эти котлеты отличались особой нежностью и вкусом, который, по слухам, так любил генсек. Сегодня мы раскроем секрет этого блюда, чтобы каждый мог приготовить его дома.

Ингредиенты:

Говядина (лучше выбрать мякоть) — 500 г

Свинина (жирная) — 300 г

Лук репчатый — 1 большая головка

Чеснок — 2 зубчика

Белый хлеб (без корки) — 100 г

Молоко — 50 мл

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Белый хлеб замочите в молоке на несколько минут, пока он не станет мягким. Лук и чеснок мелко нарежьте.

Приготовление фарша: Пропустите через мясорубку говядину, свинину, лук и чеснок вместе с вымоченным хлебом. Убедитесь, что все компоненты хорошо перемешаны и фарш получился однородным. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Формирование котлет: Сформируйте из фарша котлеты. Старайтесь делать их не слишком толстыми, чтобы внутри они прожарились, но остались сочными.

Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой еще 5-7 минут.

Эти котлеты прекрасно сочетаются с картофельным пюре или свежими овощами. Они идеально подходят для семейного ужина или торжественного стола.

Секрет идеальных «Брежневских котлет»:

Секретом нежности котлет является сочетание мяса: использование как говядины, так и жирной свинины позволяет достичь идеального баланса между сочностью и мягкостью. Молоко и белый хлеб добавляют фаршу воздушности и способствуют тому, что котлеты буквально тают во рту.

Попробуйте приготовить «Брежневские котлеты» по этому рецепту, и убедитесь, что классика советской кухни может стать звездой любого современного застолья.