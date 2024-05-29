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«Брежневские» котлеты, которые покорят сердца: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Просто рецепт

Погружаемся в мир ностальгических вкусов! Сегодня мы попытаемся воссоздать блюдо, покорившее самого Леонида Ильича Брежнева – легендарные "брежневские" котлеты. 

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Погружаемся в мир ностальгических вкусов! Сегодня мы попытаемся воссоздать блюдо, покорившее самого Леонида Ильича Брежнева – легендарные "брежневские" котлеты.

Говорят, что Генеральный секретарь, несмотря на доступ к изысканным яствам, всегда оставался верен простой и сытной пище. И даже когда возраст и врачебные предписания заставили его пересмотреть свои гастрономические привычки, Брежнев не пожелал отказываться от любимого блюда – котлет. Специально для него личные повара разработали рецепт котлет, которые были бы не только вкусными, но и диетическими.

Так, благодаря мастерству кулинаров и любви Генсека к этому блюду, родился рецепт "брежневских котлет" – нежных, сочных, приготовленных из смеси куриного и свиного фарша с добавлением ароматных трав. Рецепт быстро приобрел популярность среди советской элиты и, как пишет издание "Хибины", стал частым гостем на столах высокопоставленных чиновников.

Давайте и мы попробуем прикоснуться к истории советской кулинарии и приготовить "брежневские котлеты"!

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Нежирная свинина – 700 г

Свежая петрушка – 20 г

Свежий укроп – 10 г

Сливки (20% жирности) – 50 мл

1 яйцо

Растительное масло для жарки

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Этапы приготовления:

1. Куриное филе и свинину промываем и обсушиваем. Нарезаем мясо кусочками для удобства пропускания через мясорубку.

2. Дважды-трижды пропускаем сначала куриное, затем свиное мясо через мясорубку, используя мелкую решетку. Наш фарш должен приобрести однородную, нежную консистенцию.

3. Зелень тщательно промываем, обсушиваем и мелко рубим.

4. В глубокой миске соединяем фарш, сливки, яйцо, рубленую зелень. Солим, перчим по вкусу и тщательно вымешиваем фарш руками до равномерного распределения ингредиентов.

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