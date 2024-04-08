Новости России
· Артем Акчурин

Бренды этого чая могут сократить вашу жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Бренды этого чая могут сократить вашу жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

newdaynews.ru

Подписаться в Telegram

Вопрос о вкусе и запахе чая может стать предметом дискуссии, однако оценку качества и безопасности напитка можно дать лишь после проведения специальных исследований. Так, специалисты из Роскачества отобрали 48 образцов черного чая от 35 известных торговых марок и отправили их на анализ в лабораторию.

По результатам тестирования эксперты из Роскачества пришли к выводу, что серьезных нарушений не выявлено. Исследование не выявило фальсификации, посторонних примесей, красителей или превышения содержания опасных веществ. Процентное содержание кофеина, танинов и полифенолов соответствует стандартам ГОСТа, что позволяет сделать вывод о том, что чай, представленный на прилавках российских магазинов, является действительно чаем.

Одним из волнующих вопросов для потребителей является содержимое чайного пакетика. Некоторые опасаются, что производители используют остатки от сушки цельных листьев, листья других растений, пыль, грязь для удешевления продукции. Однако исследование показало, что ни один из образцов не содержит красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы.

Отдельное внимание эксперты уделили обнаруженной плесени в некоторых образцах пакетированного чая, что превышало допустимые нормы. Также некоторые чаи имели следы кишечной палочки, хотя ее присутствие не нормируется, так как уничтожается при заваривании чая.

В чае обнаружены следы пестицидов в 40 из 48 образцов. Однако уровень данных веществ был крайне мал, не представляющий опасности для организма. Некоторые марки чая остались без пестицидов вообще, в то время как другие показали наличие следов. Некоторые производители продемонстрировали полное отсутствие выявленных нарушений.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане стали больше тратить на ритуальные услуги

диванные клещи кусают

Новости Казани

17 часов назад

В Казани за сутки произошло 116 ДТП

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

ремонт мебели в самаре на дому в Самаре

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане станет теплее до +17 градусов

Новости Татарстана

день назад

В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов

Новости Казани

день назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счетом 3:0

Новости Татарстана

день назад

В РТ начался капремонт в 330 домах
Лонгриды
2 дня назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане стали больше тратить на ритуальные услуги

Новости Казани

12 часов назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Кольцо»

Новости Казани

12 часов назад

Из Белгородской области в Казань и Тулу вывезли 400 детей

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане станет теплее до +17 градусов
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Казани

17 часов назад

В Казани за сутки произошло 116 ДТП

Новости Казани

день назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счетом 3:0

Новости Татарстана

день назад

Стало известно расписание матчей «Рубина»
Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани