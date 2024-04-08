Бренды этого чая могут сократить вашу жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Вопрос о вкусе и запахе чая может стать предметом дискуссии, однако оценку качества и безопасности напитка можно дать лишь после проведения специальных исследований. Так, специалисты из Роскачества отобрали 48 образцов черного чая от 35 известных торговых марок и отправили их на анализ в лабораторию.

По результатам тестирования эксперты из Роскачества пришли к выводу, что серьезных нарушений не выявлено. Исследование не выявило фальсификации, посторонних примесей, красителей или превышения содержания опасных веществ. Процентное содержание кофеина, танинов и полифенолов соответствует стандартам ГОСТа, что позволяет сделать вывод о том, что чай, представленный на прилавках российских магазинов, является действительно чаем.

Одним из волнующих вопросов для потребителей является содержимое чайного пакетика. Некоторые опасаются, что производители используют остатки от сушки цельных листьев, листья других растений, пыль, грязь для удешевления продукции. Однако исследование показало, что ни один из образцов не содержит красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы.

Отдельное внимание эксперты уделили обнаруженной плесени в некоторых образцах пакетированного чая, что превышало допустимые нормы. Также некоторые чаи имели следы кишечной палочки, хотя ее присутствие не нормируется, так как уничтожается при заваривании чая.

В чае обнаружены следы пестицидов в 40 из 48 образцов. Однако уровень данных веществ был крайне мал, не представляющий опасности для организма. Некоторые марки чая остались без пестицидов вообще, в то время как другие показали наличие следов. Некоторые производители продемонстрировали полное отсутствие выявленных нарушений.