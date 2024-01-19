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Брак или СВО: в Госдуме предложили мобилизовать новую группу россиян

Брак или СВО: в Госдуме предложили мобилизовать новую группу россиян

novyefoto.ru

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В Госдуме было выдвинуто предложение о введении штрафа в размере 100 тыс. рублей и направлении в зону СВО для тех граждан, которые приняли решение развестись, сообщает PRIMPRESS.

Данную инициативу представил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Депутатами ГД России обсуждался законопроект, предоставляющий российским новобрачным возможность получить единоразовую подарочную выплату в размере 10 тыс. рублей. Однако депутат выразил критику по этому вопросу, заявив, что основной проблемой является не столько низкое число заключаемых браков, сколько рост количества разводов.

По различным причинам предложение Виталия Милонова не получило одобрения со стороны комитета.

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