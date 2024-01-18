Брак или СВО: в Госдуме предложили мобилизовать новую группу граждан

Стало известно, что в Государственной думе депутат Виталий Милонов предложил ввести штраф размером 100 000 рублей, а также отправку на СВО для тех граждан, которые решили расторгнуть брак, передает PRIMPRESS.

Инициатива была высказана в ходе обсуждения законопроекта, предусматривающего единовременную выплату в 10 тыс. рублей молодоженам. Однако депутат Милонов выразил несогласие с этим законопроектом, заявив, что проблема не в небольшом количестве браков, а в увеличении числа разводов.

Предложение о введении штрафов и направлении граждан в зону СВО за решение развестись вызвало негодование и критику. Комитет по защите семьи не поддержал данную инициативу, возможно, сославшись на несоразмерность и жесткость предложенных мер.

Таким образом, предложение о введении штрафов и направлении граждан в военные округа за развод не получило одобрения комитета и не станет частью законодательства.