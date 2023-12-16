Политический деятель Гурулев высказал жесткие в адрес известного писателя Бориса Акунина, назвав его «врагом». В своей речи на шоу «Соловьев Live», депутат заявил, что человек, который стремится к полному поражению своей страны, к убийству русского народа, должен быть уничтожен.

По предварительной информации, реплика Гурулева была вызвана высказываниями Акунина, который постепенно приобретает репутацию критика российской армии, называя ее «компанией преступников». Предполагается, что писатель имел в виду свою беседу с пранкерами Вованом и Лексусом, выдающими себя за президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры Александра Ткаченко.

Во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Гурулев выразил инициативу по восстановлению применения смертной казни в целях борьбы с «внутренними врагами». Опыт Беларуси был приведен им в качестве примера.