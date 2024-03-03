«Большой войной уже попахивает»: глава комитета по безопасности Картаполов высказался о общей мобилизации

Глава комитета по обороне Государственной Думы, Андрей Картаполов, на заседании заявил о том, что новые законы о воинском призыве были разработаны с учетом возможной большой войны и общей мобилизации.

Он указал на эту причину, чтобы объяснить отказ Думы от поправки, предусматривавшей освобождение от призыва мужчин, которые имеют на иждивении ребенка-инвалида, а также отцов с тремя несовершеннолетними детьми.