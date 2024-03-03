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«Большой войной уже попахивает»: глава комитета по безопасности Картаполов высказался о общей мобилизации

«Большой войной уже попахивает»: глава комитета по безопасности Картаполов высказался о общей мобилизации

Владимир Федоренко/РИА Новости

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Глава комитета по обороне Государственной Думы, Андрей Картаполов, на заседании заявил о том, что новые законы о воинском призыве были разработаны с учетом возможной большой войны и общей мобилизации.

Он указал на эту причину, чтобы объяснить отказ Думы от поправки, предусматривавшей освобождение от призыва мужчин, которые имеют на иждивении ребенка-инвалида, а также отцов с тремя несовершеннолетними детьми.

«Вы будете проголосовывать за сохранение привилегий уклонистов и возможности повторного вступления в строй для тех, кто стремится стать героями, принимая верхний Ларс (пограничный пункт между Россией и Грузией - News.ru). Такова суть этого закона, который разработан с учетом возможной большой войны и общей мобилизации. Похоже, что этот момент уже наступает, а мы по-прежнему задаемся вопросом, кого исключить из списка призывников, кого защитить... Однако, когда время придет, появится некому защищать!», - заявил Картаполов.

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