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· Алина Алмакаева

«Большой войной уже попахивает»: генерал Картаполов сообщил о необходимости общей мобилизации

«Большой войной уже попахивает»: генерал Картаполов сообщил о необходимости общей мобилизации

gazeta.ru

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Глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил на заседании, что новые законы о воинском призыве имеют цель подготовки к возможной большой войне и общей мобилизации. Поэтому дума отклонила поправку, исключающую из призыва мужчин, имеющих на иждивении ребенка-инвалида и отцов с тремя несовершеннолетними детьми.

"Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов и давать им повторную возможность проявить себя в битве за верхний Ларс, пограничный пункт между РФ и Грузией. Этот закон направлен на подготовку к возможной большой войне и общей мобилизации. Впрочем, уже прямо сейчас пахнет этой самой большой войной, и мы все так и продолжаем искать, кого оттуда убрать и кого защитить… Однако, потом уже некого будет защищать", – заявил Картаполов.

25 июля в нижней палате российского парламента были приняты поправки в законодательство, которые предусматривают повышение призывного возраста до 30 лет. Это изменение вступит в силу с начала 2024 года. При этом нижняя граница призывного возраста останется без изменений – 18 лет.

Изначально планировалось, что повышение призывного возраста будет осуществляться поэтапно в течение двух лет. Однако законодатели решили отказаться от этой идеи. Картаполов пояснил, что парламентарии внимательно взвесили все аргументы «за» и «против» и пришли к выводу, что такое решение будет более простым.

Спикер совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит причин для возникновения волнений вокруг этого закона, поскольку срок воинской службы по призыву остается неизменным. Она также предположила, что сенаторы поддержат данный законопроект.

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