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Большой весенний прогноз: главный метеоролог сообщил, когда в России потеплеет до +15 градусов

Большой весенний прогноз: главный метеоролог сообщил, когда в России потеплеет до +15 градусов

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С приходом весны 2024 года синоптики предсказывают для Российской Федерации всю палитру погодных условий. От неожиданных зимних всплесков до штормовых ветров — страну ожидает непредсказуемое погодное разнообразие, которое может отодвинуть на второй план ожидание традиционного весеннего тепла в некоторых регионах.

Специалисты предостерегают, что зима в столичной области еще не сказала своего последнего слова. Под влиянием северного антициклона арктические холода продолжат ощущаться в Москве, как отмечает Евгений Тишковец, главный метеоролог страны. В столице следует быть готовыми к новым волнам холода.

Метеорологическая весна в столичном регионе задержится до 20 марта, ожидается, что именно к этому времени среднесуточная температура стабилизируется выше нулевой отметки. Климатические изменения, включая заметное потепление в Арктике, делают прогнозы более сложными, как указывает климатолог Михаил Юлкин, прогнозируя потенциальные экстремальные погодные события по всей стране.

По предостережениям Александра Шувалова синоптика из центра «Метео», Центральная часть страны может оказаться перед угрозой паводков из-за стремительного таяния снега. В марте ожидается сохранение холодной погоды, а в апреле потепление придет медленно, с возможностью внезапных температурных колебаний. Май, несмотря на свою обычную весеннюю мягкость, может принести прохладу, влияя на настроение весенних праздников, включая майские дни и Пасху.

Весна этого года, как сообщают «Известия», станет периодом многочисленных погодных испытаний, представляя собой истинный вызов как для граждан страны, так и для метеорологического сообщества.

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