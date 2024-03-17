Большой весенний метеопрогноз: Вильфанд сообщил когда в России потеплеет до +15 градусов

На пороге весны 2024 года Россия стоит перед необычайно разнообразными погодными условиями, предупреждают метеорологи. От снегопадов и морозов до штормовых ветров – природа покажет свою многогранность, остановив ожидание теплой весны в разных уголках страны.



Москва и Подмосковье не спешат расставаться со снежной погодой после продолжительной зимы. Северный антициклон сохранит свое господство, принося с собой арктические холода, как отмечает главный метеоролог России Евгений Тишковец. Новые холодные волны ожидают Москву.



Ожидается, что весна придет в московский регион только к 20 марта, когда среднесуточная температура наконец-то стабилизируется выше нуля, говорят эксперты.



Изменение климата, включая аномальный подогрев арктики, делает погоду в России непредсказуемой. Климатолог Михаил Юлкин подчеркивает, что страна столкнется с экстремальными погодными явлениями, включая сильные морозы, ураганы и ледяные дожди в разных регионах.Центральная Россия может оказаться под угрозой наводнений из-за быстрого таяния снегов, предупреждает Александр Шувалов из метеорологического центра "Метео". В марте большинство регионов продолжат ощущать низкие температуры, а потепление придет постепенно в апреле, с возможными скачками температуры. Май принесет прохладу, повлияет на весенние праздники, включая солнечные майские дни и возможные дожди в период Пасхи.Этот сезон обещает быть настоящим испытанием для России в плане погод, сообщают "Известия"