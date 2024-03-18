Большой весенний метеопрогноз: Вильфанд рассказал, когда в России потеплеет до +15 градусов

Метеорологи предсказывают серию погодных аномалий для Российской Федерации в предстоящую весну, ожидая всего, от интенсивных ливней до штормов, в различных регионах страны.

В статье «Известий» подробно рассматривается, какие погодные условия прогнозируются на март, апрель и длинные майские праздники 2024 года.

Анализируя погодные условия для столицы России и Московской области, специалисты не предвещают раннего прихода весны, указывая на возможность продолжения зимних условий в начале сезона. Погода будет определяться антициклоном с севера, принося серию арктических вторжений, которые задержат наступление теплых дней.

В ряде регионов российского государства ожидаются экстремальные морозы, с резким падением температуры до -10 градусов и ниже. Циклоны принесут обильные осадки, включая снег и ледяные дожди, особенно на юге Дальнего Востока и в Сибири, в то время как в Центральной части страны возможны значительные паводки из-за быстрого таяния снега.

Прогноз на март указывает на сохранение зимних условий во многих частях страны, в то время как апрель обещает постепенное потепление, хотя температурные колебания все еще будут вероятны. В мае ожидается более прохладная погода по сравнению с предыдущим годом, что может быть связано с сейсмической активностью в районе Японского моря, но во время майских праздников прогнозируется преимущественно ясная погода с температурой в районе от плюс 14 до плюс 18 градусов.